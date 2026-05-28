LIVE Sinner-J Cerundolo 6-3 6-2 5-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro non si muove più
Durante il match di Roland Garros, l’italiano ha vinto i primi due set con punteggi di 6-3 e 6-2. Nel terzo set, ha perso il servizio portando il punteggio a 5-6, e nel quarto set si è trovato in svantaggio 0-30, segnando alcuni errori tra cui un rovescio in rete e un tentativo di serve&volley che si è concluso in modo sbagliato.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Sinner sbaglia di rovescio. 30-15 Serve&volley, in rete la volée di rovescio dell’azzurro. 30-0 Diritto incrociato vincente dell’italiano. Seconda. 15-0 Serve&volley di Sinner, lunga la risposta di rovescio di Cerundolo. Non si può fare altro che sperare che passi. Per ora Sinner non è in condizione di giocare. 5-6 Servizio e diritto incrociato vincente di Cerundolo. 40-15 Diritto a sventaglio vincente del n.56. 30-15 Lungo il rovescio lungolinea dell’argentino. 30-0 Diritto lungolinea vincente di Cerundolo. Sinner non si muove nemmeno. 15-0 Sta giocando da fermo Sinner. Largo il diritto lungolinea. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Jannik Sinner vs Juan Manuel Cerúndolo | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento
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