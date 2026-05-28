LIVE Sinner-J Cerundolo 6-3 6-2 5-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro non si muove più

Notizia in breve

Durante il match di Roland Garros, l’italiano ha vinto i primi due set con punteggi di 6-3 e 6-2. Nel terzo set, ha perso il servizio portando il punteggio a 5-6, e nel quarto set si è trovato in svantaggio 0-30, segnando alcuni errori tra cui un rovescio in rete e un tentativo di serve&volley che si è concluso in modo sbagliato.