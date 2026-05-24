LIVE Sonego-Herbert 7-6 5-7 6-2 1-6 0-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | si va al quinto e decisivo set

Notizia in breve

Sonego e Herbert stanno giocando il quinto set di un match a Roland Garros 2026. Dopo aver vinto il primo set 7-6, Herbert ha risposto con il secondo 7-5. Sonego ha conquistato il terzo 6-2, ma Herbert ha pareggiato con il quarto 6-1. Attualmente, il punteggio è 0-0 e si sta giocando il set decisivo. Il match è in corso e si può seguire in diretta.