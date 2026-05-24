LIVE Sonego-Herbert 7-6 5-7 6-2 1-6 0-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | si va al quinto e decisivo set

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sonego e Herbert stanno giocando il quinto set di un match a Roland Garros 2026. Dopo aver vinto il primo set 7-6, Herbert ha risposto con il secondo 7-5. Sonego ha conquistato il terzo 6-2, ma Herbert ha pareggiato con il quarto 6-1. Attualmente, il punteggio è 0-0 e si sta giocando il set decisivo. Il match è in corso e si può seguire in diretta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-OPELKA (3° MATCH DALLE 11.00) Servirà Sonego in questo inizio di quinto e decisivo set. 6-1 Rovescio incrociato vincente, giocato di tocco e dal lato della rete, del transalpino che si aggiudica il quarto set. 40-15 Risposta di rovescio incrociato vincente dell’azzurro. 40-0 Altra palla corta di rovescio incrociato vincente del francese. Ci sono tre set point. 30-0 Palla corta di rovescio incrociato vincete del classe ’91. 15-0 Servizio esterno vincente del transalpino. 5-1 Largo il diritto incrociato di Sonego. 0-40 Risposta di diritto lungolinea vincente del francese. Ci sono tre palle break. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Sonego vs Herbert ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

Video Sonego vs Herbert ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

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