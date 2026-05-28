LIVE Sinner-J Cerundolo 6-3 6-2 4-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | due break da gestire

Notizia in breve

Durante la partita di Roland Garros, l’italiano ha vinto i primi due set con risultati di 6-3 e 6-2, e si trova avanti 4-1 nel terzo set contro l’avversario. Attualmente, l’atleta ha ottenuto un punto con un servizio e diritto, portandosi a 40-0. La partita è in corso e vengono gestiti due break point. La diretta continua con aggiornamenti sui punteggi e sull’andamento del match.