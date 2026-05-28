LIVE Sinner-J Cerundolo 6-3 6-2 4-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | due break da gestire
Durante la partita di Roland Garros, l’italiano ha vinto i primi due set con risultati di 6-3 e 6-2, e si trova avanti 4-1 nel terzo set contro l’avversario. Attualmente, l’atleta ha ottenuto un punto con un servizio e diritto, portandosi a 40-0. La partita è in corso e vengono gestiti due break point. La diretta continua con aggiornamenti sui punteggi e sull’andamento del match.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Servizio e diritto dell’italiano. 30-0 Ace esterno del n.1 15-0 Serve&volley di Sinner, larga la risposta di rovescio di Cerundolo. Il n.1 sta proprio evitando gli scambi lunghi, chiaramente per il caldo torrido. 4-1 Sinner stecca la risposta di rovescio. A-40 Diritto lungolinea vincente del n.56. 40-40 Risposta aggressiva di diritto di Sinner, che avanza e chiude con lo smash. 40-30 Doppio fallo dell’argentino. 40-15 Battuta esterna vincente di Cerundolo. 30-15 Ace esterno per il n.56. 15-15 Cerundolo stecca di diritto in uscita dal servizio. 15-0 Stavolta la volée di diritto resta sulla racchetta a Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Jannik Sinner vs Juan Manuel Cerúndolo | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento
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