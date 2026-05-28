LIVE Sinner-J Cerundolo 6-3 6-2 5-7 0-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’italiano continua a piegarsi sulle ginocchia
Sinner sta affrontando Cerundolo nel quarto set di un match di Roland Garros 2026. Dopo aver vinto i primi due set, l'italiano ha perso il terzo e si trova sotto 0-1 nel quarto, con Cerundolo in battuta. Attualmente, il punteggio è 15-15, con Cerundolo che ha commesso un errore di diritto. La partita prosegue con il punteggio in evoluzione, mentre i due giocatori si sfidano per ottenere il punto successivo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Cerundolo stecca di diritto. 0-15 Così non si va da nessuna parte. Serve&volley di Sinner, demi-volée di rovescio e passante di diritto dell’argentino. 0-1 Passante di rovescio incrociato vincente di Cerundolo. Alle 15.00 era prevista proprio la temperatura più alta di giornata. A-40 Servizio e diritto dell’argentino. Sinner ancora piegato in due sulle ginocchia. 40-40 Sinner da fermo gioca un diritto incrociato vincente. 40-30 Cerundolo gioca la palla corta, Sinner però ci arriva bene con il diritto. 40-15 Larga la risposta di rovescio. Difficile pensare di vincere giocando da fermo, o quasi. Sinner si piega sulla racchetta. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Jannik Sinner vs Juan Manuel Cerúndolo | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento
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