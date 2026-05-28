LIVE Sinner-J Cerundolo 6-3 6-2 5-7 0-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’italiano continua a piegarsi sulle ginocchia

Notizia in breve

Sinner sta affrontando Cerundolo nel quarto set di un match di Roland Garros 2026. Dopo aver vinto i primi due set, l'italiano ha perso il terzo e si trova sotto 0-1 nel quarto, con Cerundolo in battuta. Attualmente, il punteggio è 15-15, con Cerundolo che ha commesso un errore di diritto. La partita prosegue con il punteggio in evoluzione, mentre i due giocatori si sfidano per ottenere il punto successivo.