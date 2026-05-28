LIVE Sinner-J Cerundolo 6-3 2-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | break per il n1

Il primo set si è concluso con un break del giocatore numero uno, che ora conduce 6-3. Attualmente il punteggio è 2-1 in suo favore nel secondo set, con il servizio ancora in corso. Sul campo, il punteggio segna 40-30 dopo una battuta vincente al centro, mentre un altro rovescio incrociato è uscito di poco, portando il punteggio a 30-30.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Battuta vincente al centro del n.1. 30-30 Altro rovescio incrociato che esce, stavolta di poco. Ancora una seconda. 30-15 Rovescio lungolinea dell’azzurro che scappa di un metro e mezzo. Altra seconda. 30-0 Largo il diritto incrociato del n.56. 15-0 Rovescio inside-out velenoso e volée alta vincente dell’italiano. Seconda. Sinner continua a guardare la racchetta. Sinner è molto attento a mettere subito l’asciugamano bagnata sul collo appena va a sedersi in panchina. E beve tanto. 2-1 Break Sinner. Guardingo l’azzurro sullo schiaffo al volo, poi non sbaglia il successivo smash. 15-40 Pazzesco passante di diritto lungolinea vincente in corsa di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-J. Cerundolo 6-3, 2-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: break per il n.1

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LIVE Jannik Sinner vs Juan Manuel Cerúndolo | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento

Notizie e thread social correlati

LIVE Sinner-J. Cerundolo 2-0, Roland Garros 2026 in DIRETTA: break immediato del n.1Sinner ha ottenuto un break immediato contro Cerundolo nel secondo set a Roland Garros 2026.

LIVE Sinner-J. Cerundolo 4-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: break da difendere nel primo setSulla terra rossa di Parigi, lo score mostra 4-1 in favore di uno dei giocatori italiani nel primo set.

Temi più discussi: LIVE Sinner-J. Cerundolo, Roland Garros 2026 in DIRETTA: mezzogiorno di fuoco a Parigi; Sinner-Juan Manuel Cerundolo, secondo turno a Parigi: quando e dove vederla; Diretta Sinner - Cerundolo (Roland Garros); Sinner-Cerundolo si vedrà in tv in chiaro sul Nove? Orario, programma, streaming.

Diretta Live Sinner-J.Cerundolo Roland Garros 2°turno: Jannik spezza l'equilibrio, break in avvioDue prime vincenti dell’altoatesino, errore in contropiede per il numero uno al mondo. Jannik, però, si rifà prontamente con lungo linea e colpo al volo a rete, tiene Cerundolo a distanza di sicurezza ... sport.virgilio.it

LIVE Sinner-Cerundolo 6-3, 1-1 al Roland Garros, il risultato in diretta: Jannik vince il 1° setLa diretta di Sinner-Cerundolo oggi al Roland Garros 2026: la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live ... fanpage.it

Le classifiche di potere pre-sorteggio di Roland Garros di Gill Gross reddit

Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) / Posts / X x.com