LIVE Sinner-J Cerundolo 6-3 4-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | doppio break per l’italiano
Sinner ha ottenuto un doppio break e conduce 6-3, 4-1 contro Cerundolo nel secondo set a Roland Garros 2026. Sul punteggio di 40-40, ha piazzato un ace al centro.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Servizio esterno vincente del n.56. 40-40 Ace al centro. Sta facendo tutto Cerundolo in questa fase. 40-A Altro doppio fallo dell’argentino. 40-40 In rete la palla corta di Cerundolo in uscita dal servizio. 40-30 Lungo il rovescio incrociato del n.56. 40-15 Ace al centro di Cerundolo. 30-15 Servizio e diritto incrociato dell’argentino. 15-15 Doppio fallo per il n.56. 15-0 Palla corta di Sinner, contro-smorzata di Cerundolo, poi sul paletto il back di rovescio dell’italiano. 5-1 Larga la risposta di rovescio di Cerundolo. A-40 Serve&volley dell’italiano, larga la risposta di rovescio dell’argentino. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Jannik Sinner vs Juan Manuel Cerúndolo | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento
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