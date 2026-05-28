LIVE Sinner-J Cerundolo 5-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il n1 sta abbreviando tanto gli scambi

Sinner conduce 5-2 contro Cerundolo nel secondo set di Roland Garros 2026. Durante il game, il tennista italiano ha accelerato gli scambi, con Cerundolo che ha commesso un errore di rovescio, lasciando andare il turno di battuta. Sinner si trova ora a un passo dalla vittoria nel match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-3 Sinner spara fuori la risposta di rovescio. Ha palesemente lasciato andare questo game. 40-15 Battuta esterna vincente del n.56. 30-15 Ace esterno per Cerundolo. 15-15 Volée goffa di Cerundolo nel tentativo di arginare il potente passante di rovescio incrociato di Sinner. 15-0 Servizio e diritto a sventaglio vincente dell’argentino. 5-2 Scambio lungo, in rete il rovescio di Cerundolo. Sinner ha preso un colpo alla mano sinistra, si guarda le dita, poi scuote la mano. Altra seconda. 40-30 Ancora a rete Sinner. In rete la demi-volée di diritto in diagonale. Era un colpo molto difficile. 40-15 Stupendo schema di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-J. Cerundolo 5-2, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il n.1 sta abbreviando tanto gli scambi

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LIVE Jannik Sinner vs Juan Manuel Cerúndolo | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento

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