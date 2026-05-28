LIVE Sinner-J Cerundolo 6-3 6-2 3-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | doppio break per il n1
Sinner ha ottenuto un doppio break e si trova in vantaggio 6-3, 6-2, 3-0 contro Cerundolo nel match di Roland Garros 2026. Al momento, l’argentino ha colpito un diritto vincente e il punteggio è 30-30. Il primo giocatore italiano sta dominando il set, senza concedere molte opportunità all’avversario. La partita prosegue con il tennista in vantaggio, pronto a chiudere il match.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Ancora un diritto vincente dell’argentino. Sinner adesso non deve abbassare la guardia. 30-15 Sinner colpisce il nastro di diritto. Diritto incrociato vincente del n.56. 30-0 Back di rovescio di Sinner a rallentare il gioco, in rete il diritto dell’argentino. 15-0 Ace esterno dell’italiano. 3-0 Doppio break per Sinner, che fa correre l’avversario, fino all’errore di diritto lungolinea. 15-40 Gran risposta di rovescio di Sinner, che poi va a segno con un diritto a campo aperto. 15-30 In rete il diritto lungolinea dell’argentino. 15-15 Servizio e diritto lungolinea vincente di Cerundolo. 0-15 Doppio fallo del n. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Jannik Sinner vs Juan Manuel Cerúndolo | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento
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