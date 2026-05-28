LIVE Sinner-J Cerundolo 6-3 6-2 3-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | doppio break per il n1

Notizia in breve

Sinner ha ottenuto un doppio break e si trova in vantaggio 6-3, 6-2, 3-0 contro Cerundolo nel match di Roland Garros 2026. Al momento, l’argentino ha colpito un diritto vincente e il punteggio è 30-30. Il primo giocatore italiano sta dominando il set, senza concedere molte opportunità all’avversario. La partita prosegue con il tennista in vantaggio, pronto a chiudere il match.