LIVE Sinner-J Cerundolo 2-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | break immediato del n1

Sinner ha ottenuto un break immediato contro Cerundolo nel secondo set a Roland Garros 2026. Sul punteggio di 15-15, ha commesso il suo primo errore gratuito con un diritto incrociato largo. La partita prosegue con il campione in vantaggio 2-0 nel set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Largo il diritto incrociato di Sinner. E’ il primo errore gratuito della sua partita. 15-0 Servizio e rovescio angolatissimo di Sinner. In rete il diritto in corsa dell’argentino. 2-0 Break di Sinner. Risposta profonda, lungo il diritto lungolinea del n.56. 30-40 Servizio esterno vincente dell’argentino. 15-40 Ace al centro di Cerundolo. 0-40 Stupendo rovescio inside-out vincente del n.1 dal centro. 0-30 Sinner non chiude con lo schiaffo al volo, ma è in rete il passante di diritto del n.56. 0-15 Sinner fa correre l’avversario, in rete il rovescio del mancino Cerundolo. 1-0 Servizio vincente al corpo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-J. Cerundolo 2-0, Roland Garros 2026 in DIRETTA: break immediato del n.1

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LIVE Jannik Sinner vs Juan Manuel Cerúndolo | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento

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