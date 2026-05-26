LIVE Sinner-Tabur 1-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | break immediato dell’azzurro ad inizio match
Sinner ha ottenuto un break immediato nel primo game del match contro Tabur a Roland Garros 2026. Dopo un primo scambio equilibrato, l’azzurro ha conquistato il punto con un colpo di dritto dal centro del campo, portandosi avanti 30-15. Tabur ha risposto con un controbreak, vincendo il punto successivo con un dritto lungo linea. La partita è iniziata con un equilibrio e il punteggio attuale vede Sinner in vantaggio 1-0.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Contropiede vincente di Tabur con il dritto dal centro della riga di fondo. 15-30 Sfortunato il francese, il nastro porta via il dritto a ventaglio in uscita dal servizio. Non entra il servizio slice di Tabur. 15-15 Tracciante pazzesco di Sinner che con il dritto diagonale in corsa piazza il vincente! 15-0 Fuori misura il rovescio italiano, con il pubblico che prova a spingere il tennista di casa. 2-0 Perde l’appoggio Tabur che manda fuori il rovescio lungolinea. 40-0 Servizio e smash a rimbalzo per il numero uno! 30-0 Esce il lunghezza il dritto centrale di Tabur, che ha intenzione di trovare sempre profondità con questo colpo. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Jannik Sinner vs Clement Tabur | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta e Commento
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Sinner esordirà questa sera martedì 26 maggio al Roland Garros alle ore 20:15 contro il francese Clement Tabur. Diretta TV sui canali di Eurosport, streaming su HBO Max, discovery+, Dazn,TimVision e Prime Video Channels. FORZA Jannik facebook
Oggi,non prima delle 20:15 è il grande giorno del debutto di #Sinner sulla terra rossa del #RolandGarros di Parigi, contro #Tabur. La partita sarà trasmesse in diretta televisiva sui canali Eurosport, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVisio x.com
Sinner-Tabur diretta Roland Garros: segui il debutto di Jannik a Parigi. Tennis oggi LIVEL'azzurro, numero uno del mondo, affronta il francese (n.171 Atp) nel primo turno dello Slam parigino (terra battuta): aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it
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