LIVE Sinner-Tabur 1-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | break immediato dell’azzurro ad inizio match

Notizia in breve

Sinner ha ottenuto un break immediato nel primo game del match contro Tabur a Roland Garros 2026. Dopo un primo scambio equilibrato, l’azzurro ha conquistato il punto con un colpo di dritto dal centro del campo, portandosi avanti 30-15. Tabur ha risposto con un controbreak, vincendo il punto successivo con un dritto lungo linea. La partita è iniziata con un equilibrio e il punteggio attuale vede Sinner in vantaggio 1-0.