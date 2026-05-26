Dopo un errore di Ofner che manda la palla larga, il punto si riapre con un recupero dell’azzurro sulla palla corta. La partita tra Darderi e Ofner è in corso, con il punteggio di 7-6, 2-1. In questa fase, l’austriaco ha subito un contro-break immediato, mentre i giocatori si scambiano colpi veloci e precisi sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Erroraccio di Ofner che manda largo recupero sulla palla corta dell’azzurro. L’austriaco era arrivato benissimo sulla smorzata di Darderi, ma ha sparacchiato largo il dritto. 15-0 Ace ad uscire di Ofner. 2-1 Break Ofner! Come nel set precedente l’austriaco risponde subito a Darderi strappando il servizio subito dopo aver subito il break. Scambio in fotocopia con quello precedente, in cui Ofner scende a rete dopo aver fatto perdere metri all’azzurro e poi chiude con la volèe. 40-ad Ancora dominante Ofner nello scambio prolungato. L’austriaco cerca gli angoli e poi scende a rete dove si prende il punto con la volèe. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Darderi-Ofner 7-6, 2-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: contro-break immediato dell’austriaco!

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SEBASTIAN OFNER vs LUCIANO DARDERI | Roland Garros 2026 | Gameplay Simulation

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