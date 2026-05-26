LIVE Darderi-Ofner 7-6 2-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | contro-break immediato dell’austriaco!
Dopo un errore di Ofner che manda la palla larga, il punto si riapre con un recupero dell’azzurro sulla palla corta. La partita tra Darderi e Ofner è in corso, con il punteggio di 7-6, 2-1. In questa fase, l’austriaco ha subito un contro-break immediato, mentre i giocatori si scambiano colpi veloci e precisi sul campo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Erroraccio di Ofner che manda largo recupero sulla palla corta dell’azzurro. L’austriaco era arrivato benissimo sulla smorzata di Darderi, ma ha sparacchiato largo il dritto. 15-0 Ace ad uscire di Ofner. 2-1 Break Ofner! Come nel set precedente l’austriaco risponde subito a Darderi strappando il servizio subito dopo aver subito il break. Scambio in fotocopia con quello precedente, in cui Ofner scende a rete dopo aver fatto perdere metri all’azzurro e poi chiude con la volèe. 40-ad Ancora dominante Ofner nello scambio prolungato. L’austriaco cerca gli angoli e poi scende a rete dove si prende il punto con la volèe. 🔗 Leggi su Oasport.it
SEBASTIAN OFNER vs LUCIANO DARDERI | Roland Garros 2026 | Gameplay Simulation
Notizie e thread social correlati
LIVE Darderi-Ofner 7-6, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro si aggiudica il set al tie-break!L'incontro tra Darderi e Ofner si è concluso con il primo set deciso al tie-break, vinto dall’azzurro dopo una serie di scambi combattuti.
Leggi anche: LIVE Darderi-Ofner 0-0, Roland Garros 2026 in DIRETTA: comincia la partita!
Temi più discussi: LIVE Darderi-Ofner, Roland Garros 2026 in DIRETTA: avvio da non prendere sottogamba; Darderi: Ecco perché bevevo caffè durante i match a Roma. VIDEO; Dove vedere in tv Darderi-Ofner, Roland Garros 2026: l’orario, programma, streaming; Il tabellone del Roland Garros.
Roland Garros diretta: Darderi-Ofner live, Arnaldi batte Griekspoor. Cocciaretto eliminata, orari e dove vedere il torneo in tv e streamingSi è aperto il tabellone principale del Roland Garros 2026. Dopo le vittorie di Berrettini e Cobolli, oggi tocca ad Arnaldi, Sinner e Darderi. Jannik non prima delle 20. Tutti ... ilmessaggero.it
LIVE Darderi-Ofner 0-0, Roland Garros 2026 in DIRETTA: comincia la partita!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della partita fra Luciano Darderi ... oasport.it
OVERREACTION OR NOT? Luciano Darderi showed in Rome his sky high potential! Top 10 by the end of this season? -- Follow us for everything happening in the tennis world! -- #Tennis #Darderi #LucianoDarderi #TennisPodcast facebook