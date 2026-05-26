Sinner affronta oggi Tabur nel secondo turno di Roland Garros, cercando l’accesso agli ottavi. In campo anche Darderi e Arnaldi. Tabur ha ottenuto il suo primo match nel torneo grazie a una vittoria contro Musetti, che ha abbandonato il campo per infortunio durante il match. La partita di Sinner si svolge sullo stesso campo, con l’obiettivo di avanzare nel torneo.

Come in un contorto domino, Clement Tabur deve ringraziare Lorenzo Musetti per il suo debutto assoluto nel tabellone del Roland Garros. Per via del ritiro del toscano, infatti, Stan Wawrinka ha ottenuto il suo posto di diritto a Parigi, lasciando libera una wild card che gli organizzatori hanno deciso di dare al 26enne di casa, oggi numero 165 del mondo, suo best ranking. Questa è in estrema sintesi la catena di eventi che ha portato Tabur a sfidare al primo turno di Parigi niente di meno che Jannik Sinner. Lui che non aveva mai affrontato un top 50, si ritrova ad affrontare il primo della classe. Da un lato c’è la favola di Tabur, che un mese fa festeggiava il primo titolo Challenger, a Tallahassee, in Florida. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Roland Garros, oggi tocca a Sinner: contro Tabur parte la caccia all’ultimo Slam. In campo anche Darderi e Arnaldi

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The greatest Roland-Garros men's final Alcaraz vs Sinner extended highlights | 2025

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