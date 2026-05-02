Andoni Iraola pone le condizioni per accettare l’incarico al Crystal Palace

L’allenatore spagnolo ha dichiarato di essere disposto a considerare l’offerta del club, ma solo se verranno rispettate alcune condizioni. Nel frattempo, il tecnico austriaco ha annunciato che lascerà il suo incarico al termine della stagione, mentre la società ha avviato le procedure per trovare un nuovo allenatore di alto livello. La ricerca si concentra su candidati che possano garantire continuità e risultati.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Oliver Glasner ha annunciato che lascerà il Crystal Palace alla fine della stagione e gli Eagles stanno cercando di assumere un sostituto di qualità. Hanno individuato come bersaglio Andoni Iraola. Secondo un rapporto di Football Insider, il 43enne allenatore spagnolo sarebbe disponibile a subentrare al club londinese se riuscisse ad assicurarsi la qualificazione europea per la prossima stagione. Vuoi più copertura CaughtOffside? Aggiungici come a fonte preferita su Google all’elenco dei preferiti per notizie di cui ti puoi fidare Andoni Iraola pone una condizione per il Palace. Attualmente sono in semifinale di UEFA Europa Conference League e avrebbero bisogno di vincere il torneo per qualificarsi alla UEFA Europa League la prossima stagione.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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