L'amministratore delegato, il direttore sportivo, l'allenatore e il direttore tecnico sono stati licenziati e sostituiti. Sono in corso le ricerche per individuare i nuovi responsabili di queste posizioni. Nel frattempo, l'allenatore dell’attuale squadra potrebbe essere sostituito da un altro tecnico. La situazione riguarda la gestione societaria e tecnica del club, con cambiamenti in atto e sostituzioni in corso.

quarto giorno per il nuovo Milan targato Ibrahimovic. Cardinale ha azzerato società e guida tecnica, per cui sono in programma incontri con DS, allenatori e dirigenti. Ieri prima tornata di incontri a Vienna, con proprietario, advisor e Calvelli presenti. Intanto Iraola rimane il nome più caldo per la panchina, ma non è l'unico presente sul taccuino rossonero: Ragnick sembra sempre più affascinato dal progetto. Noi rimaniamo appostati sotto Casa Milan con i nostri inviati a caccia di news e retroscena. Ecco la cronaca live della giornata di oggi, in diretta da Milano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - LIVE Milan – Iraola vicinissimo al Crystal Palace: Ragnick detta le leggi

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