LIVE Milan – Iraola vicinissimo al Crystal Palace | Ragnick detta le leggi
L'amministratore delegato, il direttore sportivo, l'allenatore e il direttore tecnico sono stati licenziati e sostituiti. Sono in corso le ricerche per individuare i nuovi responsabili di queste posizioni. Nel frattempo, l'allenatore dell’attuale squadra potrebbe essere sostituito da un altro tecnico. La situazione riguarda la gestione societaria e tecnica del club, con cambiamenti in atto e sostituzioni in corso.
quarto giorno per il nuovo Milan targato Ibrahimovic. Cardinale ha azzerato società e guida tecnica, per cui sono in programma incontri con DS, allenatori e dirigenti. Ieri prima tornata di incontri a Vienna, con proprietario, advisor e Calvelli presenti. Intanto Iraola rimane il nome più caldo per la panchina, ma non è l'unico presente sul taccuino rossonero: Ragnick sembra sempre più affascinato dal progetto. Noi rimaniamo appostati sotto Casa Milan con i nostri inviati a caccia di news e retroscena. Ecco la cronaca live della giornata di oggi, in diretta da Milano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Notizie e thread social correlati
Andoni Iraola pone le condizioni per accettare l’incarico al Crystal PalaceL’allenatore spagnolo ha dichiarato di essere disposto a considerare l’offerta del club, ma solo se verranno rispettate alcune condizioni.
LIVE Milan – Si allontana Iraola? Ecco gli altri candidati. Ragnick rompe il silenzioIl Milan ha esonerato l’allenatore Massimiliano Allegri e i dirigenti Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada.
Argomenti più discussi: Milan: c'è anche Iraola per il dopo Allegri, ma il preferito di Ibra è un altro; Milan, Iraola verso il Crystal Palace: spuntano le alternative – Mediaset.
LIVE Milan, Iraola si allontana per il dopo Allegri: le ultime notizie sul nuovo allenatoreLe notizie dell'ultima ora sul nuovo allenatore del Milan: la pista che porta ad Andoni Iraola non è più praticabile, a meno di sorprese clamorose il tecnico basco andrà al Crystal Palace. Quali sono ... fanpage.it
Milan, Iraola temporeggia: su di lui ci sono anche Crystal Palace e Bayer LeverkusenIraola, decisione rinviata ancora: il Milan adesso aspetta, ma Crystal Palace e Bayer Leverkusen restano in corsa. Cosa può succedere Non c’è solo il Milan sulle tracce di Andoni Iraola. Come riportat ... msn.com
Nelle ultime ore stanno circolando molti nomi di possibili allenatori dei rossoneri che nei giorni a venire dovranno prendere una decisione Iraole in pole position, Conte verso il forfait Iraola è attualmente uno dei principali candidati per la panchina del Milan, n facebook