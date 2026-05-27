Il Milan ha esonerato l’allenatore Massimiliano Allegri e i dirigenti Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada. La società sta cercando i loro sostituti, con il nome di un possibile nuovo allenatore ancora non confermato. Tra i candidati, si fa il nome di Iraola, ma si valutano anche altri allenatori. Ragnick ha rotto il silenzio, senza confermare o smentire eventuali trattative. La rivoluzione societaria e tecnica prosegue, con le nomine che devono ancora essere ufficializzate.

Terzo giorno per il nuovo Milan targato Ibrahimovic. Cardinale ha azzerato società e guida tecnica, per cui sono in programma incontri con DS, allenatori e dirigenti. Ieri prima tornata di incontri a Vienna, con proprietario, advisor e Calvelli presenti. Intanto Iraola, il nome più caldo per la panchina, sembra raffreddarsi: non sarebbe convinto del budget di mercato esiguo dei rossoneri. Rimangono in corsa altri profili, tutti stranieri: dai dirigenti agli allenatori contattati, pare non ci sia neanche un italiano. Xavi resta un profilo forte per la panchina, mentre Rangnick potrebbe ricoprire il ruolo di DT. Noi rimaniamo appostati sotto Casa Milan con i nostri inviati a caccia di news e retroscena. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - LIVE Milan – Si allontana Iraola? Ecco gli altri candidati. Ragnick rompe il silenzio

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