LIVE Italia-Turchia 1-0 Amichevole volley in DIRETTA | 12-9 in controllo gli azzurri
Durante l'amichevole di pallavolo tra Italia e Turchia, gli italiani sono avanti 12-9 nel primo set. A quota 20-14, la squadra turca segna con un ace di Yueksel. Poco dopo, gli avversari tentano di ridurre il divario con un attacco respinto a muro. La partita prosegue con gli italiani in controllo, con il punteggio attuale di 20-14.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-14 In rete la battuta di Yueksel. 19-14 Tocca a muro sull’attacco di Yueksel. 19-13 Ace di Paolo Porro. 18-13 Mani fuori turco. 17-13 Mani fuori azzurro. 17-12 Lungo l’attacco di Yueksel. 16-12 Sanguinetti chiude al centro. 15-12 Invasione azzurra. Time-out Turchia. 15-11 Ace di Luca Porro. 14-11 Chiude Rychlicky. 13-11 Attacca bene Lagumdzija. 13-10 Muro azzurro vincente. 12-10 Errore di Mati in battuta. 12-9 Chiude Luca Porro. 11-9 Errore in battuta di Bottolo. 11-8 Grande chiusura di Bottolo. 10-8 Pasticcia Bottolo sottorete. 10-7 Mati schiaccia al centro. 9-7 Lunghissima la battuta di Sanguinetti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Italia-Francia 3-0: gli highlights | Amichevole volley femminile
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Italia Turchia Giovedì 28 maggio | ore 18:00 Diretta YouTube Per la prima volta LIVE anche su TikTok #LaNazionale x.com
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