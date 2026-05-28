LIVE Italia-Turchia 2-0 Amichevole volley in DIRETTA | dominio azzurro nel secondo set
Durante l'amichevole di volley tra Italia e Turchia, l’Italia ha vinto il secondo set con un punteggio di 2-0. Nel corso del match, si sono registrate diverse azioni: Kaya ha effettuato una battuta lunga, un muro turco ha portato il punteggio a 1-2, e successivamente un attacco mani fuori ha pareggiato i conti. La partita è in corso con aggiornamenti in diretta, e il punteggio complessivo attuale è 2-2.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Lunga la battuta di Kaya. 1-2 Gran muro turco. 1-1 Mani fuori turco. 1-0 Fallo turco in fase di palleggio. 19.00 Inizia il terzo set! 18.56 Secondo parziale senza storia, con gli azzurri saliti prepotentemente di livello. Qualche errore in battuta di troppo da ambo le parti, ma i giovani messi in campo dal CT De Giorgi stanno facendo vedere ottime cose. Nel terzo set, probabilmente, sarà il turno, in casa Italia, di chi non ha ancora messo piede in campo. 25-17 Vola via la battuta di Lagumdzija. Gli azzurri conquistano anche il secondo set: 2-0. 24-17 Lunga la battuta di Rychlicky. 24-16 Battuta vincente dell’opposto dello ZAKSA: otto set point. 🔗 Leggi su Oasport.it
Italia-Francia 3-0: gli highlights | Amichevole volley femminile
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