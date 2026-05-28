LIVE Italia-Turchia 2-0 Amichevole volley in DIRETTA | dominio azzurro nel secondo set

Notizia in breve

Durante l'amichevole di volley tra Italia e Turchia, l’Italia ha vinto il secondo set con un punteggio di 2-0. Nel corso del match, si sono registrate diverse azioni: Kaya ha effettuato una battuta lunga, un muro turco ha portato il punteggio a 1-2, e successivamente un attacco mani fuori ha pareggiato i conti. La partita è in corso con aggiornamenti in diretta, e il punteggio complessivo attuale è 2-2.