LIVE Italia-Turchia 1-0 Amichevole volley femminile 2026 in DIRETTA | Azzurre confuse e distratte nel secondo set 7-13

Da oasport.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel secondo set dell'amichevole di volley femminile, le italiane sono apparse confuse e distrae, con un parziale di 7-13. Dopo un momento di difficoltà, un punto importante è arrivato con un muro su Basyoncu, realizzato da Antropova. Successivamente, Antropova ha segnato un punto con un attacco dalla seconda linea, portando il punteggio a 13-19.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-19 Finalmente un muro su Basyoncu, opera di Antropova. 13-19 Grande botta di Antropova che chiude la pipe da seconda linea. 12-19 Ace della Turchia, Tanase battezza fuori il servizio di Aydin ma la palla resta in campo. 12-18 Uyanik spinge il pallonetto sulla fast. 12-17 L’Italia sfrutta la free ball con il primo tempo di Manfredini. 11-17 Ancora Basyoncu, parallela da posto due deviata fuori. 11-16 Non tocca nessuno il primo tempo delle turche. 10-16 Scola sceglie il paleggio rovesciato per Adigwe che chiude la parallela da posto due. 9-16 Diagonale perfetta di Basyoncu da posto due. 9-15 Erkek cerca la pipe ma non trova il campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

live italia turchia 1 0 amichevole volley femminile 2026 in diretta azzurre confuse e distratte nel secondo set 7 13
© Oasport.it - LIVE Italia-Turchia 1-0, Amichevole volley femminile 2026 in DIRETTA: Azzurre confuse e distratte nel secondo set, 7-13
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Italia-Francia 3-0: gli highlights | Amichevole volley femminile

Video Italia-Francia 3-0: gli highlights | Amichevole volley femminile

Notizie e thread social correlati

LIVE Italia-Turchia 0-0, Amichevole volley femminile 2026 in DIRETTA: le giovani Azzurre si avvicinano al primo set, 20-17CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-18 E invece è fuori, esce dal campo il muro di Manfredini.

LIVE Italia-Turchia 1-0, Amichevole volley femminile 2026 in DIRETTA: le Azzurre vincono 25-23 il primo set, buon impatto per AntropovaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-4 Pasticcio dell’Italia, con Nervini che si accorge troppo tardi della palla per intervenire.

Temi più discussi: LIVE Italia-Turchia, Amichevole volley femminile 2026 in DIRETTA: test dal sapore di finale mondiale; Disponibili i biglietti per le prime gare in Italia degli azzurri; A Genova in campo le azzurre di Velasco, torna la sfida Italia-Turchia: Antropova schiacciatrice; Tutto quello che c'è da sapere sull'Italia femminile nella VNL 2026.

italia turchia live italia turchia 1Italia-Turchia diretta volley femminile: segui l'amichevole delle azzurre di Velasco LIVELe campionesse mondiali e olimpiche scendono in campo a Genova per il secondo appuntamento dell''AIA AeQuilibrium Cup Women Elite 2026': tutti gli aggiornamentin in tempo reale ... corrieredellosport.it

italia turchia live italia turchia 1LIVE Italia-Turchia 1-0, Amichevole volley femminile 2026 in DIRETTA: Azzurre confuse e distratte nel secondo set, 7-13CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-23 Scambio lungo, lo vince la Turchia con il muro italiano che non trattiene l'attacco da posto quattro. oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web