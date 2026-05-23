LIVE Italia-Turchia 1-0 Amichevole volley femminile 2026 in DIRETTA | Azzurre confuse e distratte nel secondo set 7-13
Nel secondo set dell'amichevole di volley femminile, le italiane sono apparse confuse e distrae, con un parziale di 7-13. Dopo un momento di difficoltà, un punto importante è arrivato con un muro su Basyoncu, realizzato da Antropova. Successivamente, Antropova ha segnato un punto con un attacco dalla seconda linea, portando il punteggio a 13-19.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-19 Finalmente un muro su Basyoncu, opera di Antropova. 13-19 Grande botta di Antropova che chiude la pipe da seconda linea. 12-19 Ace della Turchia, Tanase battezza fuori il servizio di Aydin ma la palla resta in campo. 12-18 Uyanik spinge il pallonetto sulla fast. 12-17 L’Italia sfrutta la free ball con il primo tempo di Manfredini. 11-17 Ancora Basyoncu, parallela da posto due deviata fuori. 11-16 Non tocca nessuno il primo tempo delle turche. 10-16 Scola sceglie il paleggio rovesciato per Adigwe che chiude la parallela da posto due. 9-16 Diagonale perfetta di Basyoncu da posto due. 9-15 Erkek cerca la pipe ma non trova il campo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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