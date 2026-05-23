LIVE Italia-Turchia 1-0 Amichevole volley femminile 2026 in DIRETTA | Azzurre confuse e distratte nel secondo set 7-13

Notizia in breve

Nel secondo set dell'amichevole di volley femminile, le italiane sono apparse confuse e distrae, con un parziale di 7-13. Dopo un momento di difficoltà, un punto importante è arrivato con un muro su Basyoncu, realizzato da Antropova. Successivamente, Antropova ha segnato un punto con un attacco dalla seconda linea, portando il punteggio a 13-19.