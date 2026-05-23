LIVE Italia-Turchia 1-1 Amichevole volley femminile 2026 in DIRETTA | inizio scintillante delle azzurre nel terzo set 7-1

Notizia in breve

L’Italia e la Turchia si trovano sul punteggio di 1-1 in un’amichevole di volley femminile. Nel terzo set, le azzurre hanno iniziato con un parziale di 7-1, poi l’avversaria ha conquistato un ace portandosi a 10-5. Successivamente, un attacco vincente delle turche ha ridotto il divario. La partita è in corso e si possono seguire aggiornamenti in tempo reale.