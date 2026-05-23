LIVE Italia-Turchia 1-1 Amichevole volley femminile 2026 in DIRETTA | inizio scintillante delle azzurre nel terzo set 7-1
L’Italia e la Turchia si trovano sul punteggio di 1-1 in un’amichevole di volley femminile. Nel terzo set, le azzurre hanno iniziato con un parziale di 7-1, poi l’avversaria ha conquistato un ace portandosi a 10-5. Successivamente, un attacco vincente delle turche ha ridotto il divario. La partita è in corso e si possono seguire aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-5 Ace avversario, occhio ai cali di tensione. 10-4 Attacco vincente delle turche. 10-3 L’attacco in parallela da posto quattro di Aydin passa tra le mani del muro italiano. 10-2Non trova il campo il primo tempo di Uyanik. 9-2 Che botta di Dalila Marchesini, primo tempo spaziale! 8-2Nervini viene murata, con il tentativo di pallonetto da posto quattro. 8-1 Altro muro di Marchesini! Time-out obbligato per Santarelli. 7-1 Esce l’attacco in parallela interna di Basyoncu. 6-1 Ancora un muro per le azzurre! Questa volta è Adigwe a dire no all’offensiva turca. 5-1 Erkek sblocca la Turchia con una bellissima parallela da posto quattro. 🔗 Leggi su Oasport.it
Italia-Francia 3-0: gli highlights | Amichevole volley femminile
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