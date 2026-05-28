LIVE Italia-Turchia 0-0 Amichevole volley in DIRETTA | 11-12 inizio di match equlibrato

Notizia in breve

L’Italia e la Turchia sono sul 0-0 in apertura di partita. All’11-12, il punteggio è ancora in equilibrio. La partita si mantiene intensa, con il primo set che si avvicina alla fine. Sul 24-20, l’Italia conquista il set con una battuta vincente di Bovolenta. Poco prima, Bovolenta aveva bucato il muro turco sul 23-20.