LIVE Italia-Turchia 0-0 Amichevole volley in DIRETTA | 11-12 inizio di match equlibrato
L’Italia e la Turchia sono sul 0-0 in apertura di partita. All’11-12, il punteggio è ancora in equilibrio. La partita si mantiene intensa, con il primo set che si avvicina alla fine. Sul 24-20, l’Italia conquista il set con una battuta vincente di Bovolenta. Poco prima, Bovolenta aveva bucato il muro turco sul 23-20.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-20 Battuta vincente di Bovolenta. 23-20 Bovolenta buca il muro turco. 22-20 Muro vincente di Matic. 22-19 Ataacco in pipe vincente di Luca Porro. 21-19 Fuori la battuta di Luca Porro. 21-18 Larga la diagonale di Lagumdzija. 20-18 Attacco vincente di Bovolenta. 19-18 Mani fuori azzurro. 19-17 Altro errore turco in battuta. 18-17 In rete la battuta di Mati. Time-out turco. 18-16 Muro azzurro vincente. 17-16 Out la battuta di Yueksel. 16-16 Guerbuez in parallela. 16-15 Mati chiude al centro. 15-15 Tuemer sfonda la difesa azzurra. 15-14 Mani fuori di Bottolo. 14-14 Lunghissima la battuta di Sanguinetti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Italia-Francia 3-0: gli highlights | Amichevole volley femminile
Notizie e thread social correlati
LIVE Italia-Turchia, Amichevole volley femminile 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio del test matchTra poche ore si svolgerà l’amichevole di volley femminile tra Italia e Turchia, prevista per le 20.
LIVE Italia-Serbia, Amichevole volley femminile in DIRETTA: manca poco all’inizio del match amichevoleTra circa venti minuti prende il via l’amichevole di volley femminile tra le squadre nazionali italiana e serba.
Temi più discussi: LIVE Italia-Turchia 3-1, Amichevole volley femminile 2026 in DIRETTA: altro successo per le azzurre, buon impatto per Antropova nel nuovo ruolo; AIA Aequilibrium Cup Women Elite: un'ottima Italia batte 3-1 la Turchia; A Genova in campo le azzurre di Velasco, torna la sfida Italia-Turchia: Antropova schiacciatrice; Qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo femminile 2027: calendario e risultati.
Italia Turchia Giovedì 28 maggio | ore 18:00 Diretta YouTube Per la prima volta LIVE anche su TikTok #LaNazionale x.com
Test match Italia - Turchia Italia 2 Turchia 1 3° Set Live : 25 - 13 Nel primo commento trovate tutte le info per guardare il match in DIRETTA SUL CANALE RAI facebook
Italia-Turchia oggi in tv, amichevole volley: orario, canale, programma, streamingL’estate azzurra comincia tra esperimenti, nuovi equilibri e voglia di confermarsi ai vertici mondiali. A Cavalese la Nazionale italiana maschile campione ... oasport.it
LIVE Italia-Turchia, Amichevole volley in DIRETTA: primo test contro una nazionale emergenteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’Italia ... oasport.it