LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si avvicina la partenza dell’undicesima frazione

Da oasport.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2026, con la partenza imminente. La giornata viene seguita in diretta, con aggiornamenti continui sulla corsa. La classifica generale viene aggiornata alle 12.09, evidenziando eventuali cambiamenti nei primi posti. I ciclisti si preparano a partire, mentre gli appassionati monitorano i movimenti e le eventuali svolte della gara. La tappa si inserisce nel programma di questa edizione, che si conclude tra alcuni giorni.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 12.09 L’Italia, per la tappa odierna, ripone grandi speranze in Giulio Ciccone (Lidl Trek), che non è ancora riuscito a piazzare la zampata in questa edizione della Corsa Rosa, nonostante tre piazzamenti in top 10. 12.06 Il gruppo, quest’oggi, dovrà percorrere 195,2 km. 12.03 La giornata odierna rappresenta una grande occasione per i cacciatori di tappe, con i big che potrebbe lasciare spazio alla fuga per giocarsi il successo. 12.00 Tra circa 30? prenderà il via l’undicesima frazione del Giro d’Italia 2026: si parte da Porcari, in provincia di Lucca, per arrivare a Chiavari, comune all’interno della provincia di Genova. 🔗 Leggi su Oasport.it

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