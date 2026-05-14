Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026 in diretta, con quattro corridori italiani tra i fuggitivi. Attualmente, i battistrada hanno un margine di circa 25 secondi sul gruppo principale, che sembra intenzionato a riprenderli nei prossimi chilometri. La corsa prosegue con i ciclisti impegnati in uno sforzo deciso per mantenere o recuperare posizioni, mentre gli spettatori seguono con attenzione gli sviluppi di questa fase della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 15.21 La fuga ha solamente 25? di vantaggio sul gruppo, i battistrada potrebbero essere ripresi nei prossimi km. 15.19 Mentre Nelson Oliveira è riuscito a ripartire Nico Denz sembra molto dolorante, Pellizzari rischia di perdere un uomo molto importante. 15.18 Caduta in gruppo, a terra Nico Denz e Nelson Oliveira. 15.17 Mattia Bais passa in testa al GPM di Cava de’ Tirreni. 15.15 Edward Planckaert perde contatto dai compagni di fuga: ora guida la corsa un quartetto azzurro. 15.12 Non riesce a decollare la fuga odierna, il gruppo controlla con un ritardo di appena ’46”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: quattro azzurri tra i fuggitivi, il gruppo controlla

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice

Sullo stesso argomento

LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo controlla i quattro fuggitiviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 15.

LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo controlla l’azione dei fuggitivi. Ciccone, Raccagni e Cattaneo tra i battistradaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI DALLE 13.

Temi più discussi: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince un uruguaiano! Pellizzari risponde agli attacchi di Vingegaard; Giro d'Italia 2026; DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Seconda Tappa; Giro d'Italia 2026: Risultati di tappa, classifica generale e maglie · LIVE | Ciclismo su strada.

DIRETTA Giro d'Italia 2026 LIVE Sesta Tappa: from Paestum to Napoli in 141 km with a mostly flat profile and a chancy finale. Real-time rider tracking, stage classifications, and updated gaps available via our app. Live start at 13:50 with TV and streami… x.com

LIVE Giro d'Italia, tra poco via alla 6ª tappa: 142 km da Paestum a NapoliUna tappa breve e perlopiù pianeggiante, ma anche una delle più belle e scenografiche di questa edizione: Afonso Eulalio, in maglia rosa, e gli altri potranno godersi il Tempio di Nettuno, la Costiera ... gazzetta.it

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: due uomini della Alpecin-Premier Tech all’attacco, c’è VergallitoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 14.28 Insieme al velocista azzurro è caduto anche il compagno di ... oasport.it