Alle 13.51, il gruppo dei ciclisti attraversa Lavis, segnando l’inizio della diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026. La corsa è partita ufficialmente e i corridori sono in movimento lungo il percorso. La classifica generale si aggiorna mentre la gara prosegue, con i partecipanti che affrontano le prime fasi di questa frazione. La tappa si svolge sotto un cielo parzialmente nuvoloso, con le squadre pronte a reagire alle eventuali mutazioni di ritmo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2026 13.51 Il gruppo sta transitando nel comune di Lavis. 13.48 Anche oggi temperature altissime sulle strade del Giro: il termometro tocca i 31°. 13.45 I due attaccanti hanno un margine di ’28” sul gruppo. 13.44 Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) indossa il numero rosso, avendo conquistato il Premio della Combattività per la tappa di ieri. 13.41 Anche Johan Jacobs della Groupama-FDJ United si accoda al corridore toscano. 13.38 Attacca Filippo Magli della Bardiani CSF. 13.35 Iniziata ufficialmente la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026! 13.33 Problemi meccanici per Jensen Plowright (Alpecin-Premier Tech) e Oliver Naesen (Decathlon CMA CGM Team). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: partita ufficialmente la diciottesima frazione

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