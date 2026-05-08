LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Magnier fa impazzire la Francia stecca Milan

Oggi è andata in scena la prima tappa del Giro d’Italia 2026, con i corridori che hanno attraversato diverse località. Durante la gara, un ciclista francese ha attirato l’attenzione per le sue performance, mentre un atleta del team milanese ha commesso un errore che ha influenzato il suo piazzamento. La diretta si conclude alle 16.42, dopo aver seguito i momenti salienti della corsa.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.42 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro d’Italia 2026. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 16.40 Domani ci sarà la seconda tappa, da Burgas a Veliko Tarnovo. Il tracciato sarà molto più mosso rispetto a quello odierno e la frazione si prospetta più scoppiettante. 16.37 Ecco la classifica generale dopo la prima tappa: 1 MAGNIER Paul Soudal Quick-Step 3:20:58 2 ANDRESEN Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team 0:04 3 TAROZZI Manuele Bardiani...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Magnier fa impazzire la Francia, stecca Milan Notizie correlate Leggi anche: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Paul Magnier vince a burgas e conquista la prima maglia rosa LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sarà volata in Bulgaria, Milan ci provaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro d’Italia... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Prima Tappa; Giro d’Italia 2026 dove vederlo: orari TV, streaming e radio, palinsesti tappa per tappa; Giro d'Italia, domani tappa 1: dove vedere tutte le frazioni in tv e streaming; Quando parte la tappa del Giro d’Italia 2026 oggi: orario 8 maggio, tv, streaming. LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Magnier fa impazzire la Francia, stecca MilanCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.05 Superate le 3h di corsa. 16.04 Difficile capire chi potrà essere il vincitore oggi. Alla prima volata di ... oasport.it Giro d'Italia, Magnier vince la tappa di Burgas ed è maglia rosaL'attesa è finita, inizia la 109^ edizione del Giro d'Italia. La corsa rosa parte dalla Bulgaria, oggi la prima tappa da Nessebar a Burgas, 147 chilometri con arrivo adatto ai velocisti: il nostro Jon ... sport.sky.it ULTIM'ORA CICLISMO Giro d'Italia, Paul #Maigner vince la prima tappa: il francese primo in volata, quarto Jonathan Milan #SkySport x.com : Paul Magnier ha scritto il suo nome nella storia del ciclismo francese vincendo la prima tappa del Giro d'Italia 2026 a Burgas, in Bulgaria, al termine di una volata int - facebook.com facebook