Oggi nel corso della tappa del Giro d’Italia 2026 si sono registrate variazioni nella classifica generale, dopo le fasi di gara che hanno coinvolto i ciclisti in un percorso caratterizzato da una breve salita a Capriata d’Orba, prima di arrivare al chilometro Red Bull. La corsa si fa più impegnativa per alcuni favoriti, mentre i risultati delle ultime frazioni influenzano le posizioni di testa. La diretta segue passo passo gli sviluppi di questa giornata di gara, con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.51 Tra poco la breve salita di Capriata d’Orba che porterà al chilometro Red Bull. 16.49 18 km all’arrivo. Continua a perdere il plotoncino di Magnier e Milan: 1’25”. I due GPM di terza categoria, dove la Movistar ha imposto un ritmo forsennato con Milesi e Mas, hanno fatto la differenza. 16.48 Aular, Narvaez, Stork, Strong, Silva. Questi alcuni dei papabili per la vittoria tra i velocisti rimasti. 16.46 Grande lavoro nel gruppo di testa da parte della NSN. Stanno facendo la corsa per Strong. 16.45 Attenzione: per come si è messa, non va escluso che possa vincere ancora Narvaez. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si fa dura per Milan e Magnier

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