LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Geens da solo al comando ma il gruppo è vicino si avvicina il Muro di Ca’ del Poggio
Geens guida in solitaria con il gruppo a circa 20 secondi di distanza, mentre si avvicina il Muro di Ca’ del Poggio. I ciclisti affrontano gli ultimi chilometri di discesa prima dell’ascesa finale. La classifica generale vede ancora in testa il leader, con alcuni concorrenti che cercano di recuperare terreno. La corsa si avvicina alla conclusione, con i corridori che si preparano a salire la salita decisiva.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2026 17.02 L’ascesa finale è anticipata da qualche km di discesa, a cui stanno arrivando i corridori. 17.01 Geens vince il Red Bull KM, mancano seimila metri all’inizio del Muro di Ca’ del Poggio. 16.59 Geens mantiene 13? di vantaggio sul plotone, potrebbe essere lui a passare per primo sotto il Red Bull KM. 16.58 20 km al traguardo, ne mancano 2.5 al Red Bull KM. 16.57 Iniziano a portarsi in testa alla corsa le squadre dei big, che non vogliono farsi sorprendere in questa fase complicata. 16.56 Ripresi i fuggitivi, tranne Geens che prova un ultimo scatto. 16.53 Sull’arrivo sta iniziando a piovere, fattore che potrebbe essere determinante nel finale di tappa. 🔗 Leggi su Oasport.it
The Giro d'Italia 2026 Stage 17 Win That Meant Everything
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