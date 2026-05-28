CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2026 17.02 L’ascesa finale è anticipata da qualche km di discesa, a cui stanno arrivando i corridori. 17.01 Geens vince il Red Bull KM, mancano seimila metri all’inizio del Muro di Ca’ del Poggio. 16.59 Geens mantiene 13? di vantaggio sul plotone, potrebbe essere lui a passare per primo sotto il Red Bull KM. 16.58 20 km al traguardo, ne mancano 2.5 al Red Bull KM. 16.57 Iniziano a portarsi in testa alla corsa le squadre dei big, che non vogliono farsi sorprendere in questa fase complicata. 16.56 Ripresi i fuggitivi, tranne Geens che prova un ultimo scatto. 16.53 Sull’arrivo sta iniziando a piovere, fattore che potrebbe essere determinante nel finale di tappa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Geens da solo al comando ma il gruppo è vicino, si avvicina il Muro di Ca’ del Poggio

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