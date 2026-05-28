Al momento, mancano 116 chilometri al traguardo della tappa di oggi del Giro d’Italia 2026. Due ciclisti del Team Polti VisitMalta, Bais e Mifsud, hanno tentato di allungare in fuga. La corsa è ancora in corso e le squadre stanno organizzando le strategie per il finale. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2026 14.48 Mancano 116 km al traguardo. 14.45 Darren Rafferty (EF Education-EasyPost) sta provando a riportarsi sui due uomini del Team Polti VisitMalta. 14.42 La media oraria della prima ora di corsa è di 42,4 Kmh. 14.39 Il vantaggio dei due battistrada non cresce, ora Bais e Mifsud guidano con ’12” di sul plotone. 14.36 La corsa è appena entrata nel comune di Levico Terme. 14.33 Caduta in gruppo per Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe). 14.30 I due attaccanti hanno un margine di ’16” sul gruppo. 14.27 Allungano Mattia Bais e Andrea Mifsud (Team Polti VisitMalta). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: ci provano Bais e Mifsud del Team Polti VisitMalta

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