LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 5 corridori in fuga ci sono Tarozzi e Bais

Oggi si tiene la tappa del Giro d’Italia 2026, con cinque corridori in fuga, tra cui Tarozzi e Bais. La corsa prosegue con i ciclisti che cercano di mantenere la leadership o di recuperare posizioni. Alle 13.50 il gruppo si è completamente ricompattato, segnando un momento importante nella corsa. Gli spettatori seguono con attenzione gli sviluppi e le strategie degli atleti, mentre la classifica generale continua a evolversi. La gara resta aperta a ogni possibile svolta.

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