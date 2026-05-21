LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 5 corridori in fuga ci sono Tarozzi e Bais
Oggi si tiene la tappa del Giro d’Italia 2026, con cinque corridori in fuga, tra cui Tarozzi e Bais. La corsa prosegue con i ciclisti che cercano di mantenere la leadership o di recuperare posizioni. Alle 13.50 il gruppo si è completamente ricompattato, segnando un momento importante nella corsa. Gli spettatori seguono con attenzione gli sviluppi e le strategie degli atleti, mentre la classifica generale continua a evolversi. La gara resta aperta a ogni possibile svolta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 13.50 Il gruppo si è definitivamente rialzato. Il vantaggio dei cinque fuggitivi sale a 2 minuti. 13.47 Foratura Jack Haig (Netcompany Ineos) 13.44 Si rialza il gruppo che precipita a 55? 13.41 Questi i nomi dei cinque fuggitivi: Jonas Geens (Alpecin PremierTech), Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Jardi Christiaan Van der Lee (EF Education – EasyPost), Juan Pedro Lopez (Movistar Team) e Mattia Bais (Team Polti VisitMalta). 13.40 Continuano gli attacchi in gruppo 13.39 Attacco di un corridore della Movistar 13.39 Tarozzi rientra sul quartetto in testa alla corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it
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