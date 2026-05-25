Durante il Giro d'Italia, il team Polti VisitMalta utilizza un bus Irizar i6S per gli spostamenti. Il veicolo è attrezzato con comfort di alta qualità e accompagna gli otto corridori del team durante le tappe della corsa. Il mezzo è stato mostrato come parte delle attrezzature usate dalla squadra, offrendo un esempio delle strutture di supporto che seguono la competizione.

C'è chi, fra gli appassionati di ciclismo, preferisce assistere alla partenza di una tappa, magari posizionandosi a ridosso del palco del foglio firma, chi predilige i passaggi intermedi, soprattutto quando si sale in quota, e chi cerca sempre di raggiungere la zona del traguardo per assistere dal vivo all'atto conclusivo di una frazione da una posizione privilegiata. Storicamente, però, il primo punto di contatto fra gli assi del pedale, protagonisti della 109esima edizione del Giro d'Italia, e i tifosi (ma anche i semplici, e sempre numerosi, curiosi) avviene a monte, in prossimità della zona dello start. Di fatto è... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giro d'Italia, come è fatto il bus del team Polti VisitMalta

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