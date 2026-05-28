CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2026 13.54 Matyas Kopecky (Unibet Rose Rockets) si provando a riportarsi sui due battistrada. 13.51 Il gruppo sta transitando nel comune di Lavis. 13.48 Anche oggi temperature altissime sulle strade del Giro: il termometro tocca i 31°. 13.45 I due attaccanti hanno un margine di ’28” sul gruppo. 13.44 Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) indossa il numero rosso, avendo conquistato il Premio della Combattività per la tappa di ieri. 13.41 Anche Johan Jacobs della Groupama-FDJ United si accoda al corridore toscano. 13.38 Attacca Filippo Magli della Bardiani CSF. 13.35 Iniziata ufficialmente la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026! 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: attaccano Magli e Jacobs

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The Giro d'Italia 2026 Stage 17 Win That Meant Everything

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