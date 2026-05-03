LIVE Giro di Romandia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | in discesa attaccano Soederqvist e Germani

Oggi si segue in diretta la quarta tappa del Giro di Romandia 2026, che si svolge su un percorso prevalentemente in discesa. Durante la tappa, gli atleti Soederqvist e Germani hanno attaccato in salita e sono riusciti a guadagnare margine rispetto al gruppo principale. A circa 20 secondi dietro di loro si trova un altro gruppo di corridori, in corsa per recuperare terreno. La gara continua con gli atleti impegnati in questa fase di scatti e controscatti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.12 Alle spalle dei due battistrada si trova a ’20” un gruppetto formato da: Jan Tratnik e Finn Fisher-Black (Red Bull-BORA-hansgrohe), Marco Schrettl (XDS Astana Team), Asbjorn Hellemose (Team Jayco AlUla), Gil Gellders (Soudal Quick-Step) e Robbe Dhondt (Team Picnic PostNL). Gruppo a ’35”. 12.09 Ecco i primi due attaccanti di giornata: lo svedese Jakob Soederqvist (Lidl Trek) e l’azzurro Lorenzo Germani (Groupama-FDJ) 12.06 L’ultima volta che si arrivò a Leysin, nel 2024, trionfò l’ecuadoregno Richard Carapaz. 12.03 Inizia la discesa e iniziano gli attacchi, da segnalare una caduta all’interno del plotone.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in discesa attaccano Soederqvist e Germani Notizie correlate LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Caruso e Germani nella fuga di giornataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA ESCHBORN-FRANKFURT DALLE 14. LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: fuga di sette uomini con Caruso e GermaniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA ESCHBORN-FRANKFURT DALLE 14. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon regola Fisher-Black e Paret-Peintre ad Orbe, Pogacar in controllo; DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Terza Tappa; LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1?; DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Prima Tappa. LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in discesa attaccano Soederqvist e GermaniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.09 Ecco i primi due attaccanti di giornata: lo svedese Jakob Soederqvist (Lidl Trek) e l'azzurro Lorenzo ... oasport.it LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar vince in solitaria, grande prestazione di LipowitzCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.06 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro di Romandia 2026. Vi ringraziamo per aver ... oasport.it DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE Quinta Tappa: dalla partenza a Lucens all’arrivo in salita a Leysin, con Pogacar in assoluto spauracchio. Segui la diretta integrale, live tracking e classifiche aggiornate. Inizio alle 11:45. Dettagli e link: x.com Scopri con noi la caratteristica della tappa odierna del Giro di Romandia: la guida completa - facebook.com facebook