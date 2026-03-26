LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tappa tagliata a causa del vento altra occasione per i velocisti

Oggi si svolge la quarta tappa del Giro di Catalogna 2026. La corsa è stata abbreviata a causa del vento forte, che ha portato alla cancellazione di una parte del percorso. La tappa si presenta come un’ulteriore opportunità per i velocisti di mettersi in evidenza. La diretta in tempo reale è disponibile per seguire gli sviluppi della corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro di Catalogna. La frazione odierna partirà da Matarò e terminerà in cima alla dura salita di Camprodon, per un totale di 149 km. Dopo tre tappe vallonate, terminate sempre tutte allo sprint, quella di oggi avrebbe dovuto rappresentare la prima occasione per i molti scalatori presenti nella corsa a tappe spagnola. La frazione di oggi presentava infatti tre gpm per un totale di 4041 metri di dislivello. I primi due gran premi della montagna, il Col de Parpers (3km al 4,8%) e l’Alt de Sant Feliu de Codines (9km al 4,0%), posti ad inizio corsa e la salita finale di Vallter: 11400 metri con una pendenza media del 7,6% e punte massime oltre l’11%. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa tagliata a causa del vento, altra occasione per i velocisti Articoli correlati LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 50 km all’arrivo, continua l’inseguimento del gruppoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:03 Strada che adesso tenderà a salire per qualche chilometro. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo EvenepoelCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:10 Terza posizione per un superbo Thomas Pidcock. Approfondimenti e contenuti su LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo Evenepoel, quinto Gualdi; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: volata poderosa di Magnus Cort, terzo Busatto; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince Godon. Evenepoel va in fuga con Vingegaard poi cade. Spettacolo puro. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince Godon. Evenepoel va in fuga con Vingegaard poi cade. Spettacolo puroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12.45 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO ... oasport.it Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Mont-roig del Camp – Vila-seca in tv: orari, percorso, favoriti. Godon cerca il bisTerza tappa per il Giro di Catalogna 2026. In scena oggi la frazione da Mont-roig del Camp a Vila-seca, di 159,4 chilometri. Andiamo a scoprirla nel ... oasport.it