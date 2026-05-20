LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ciccone e Scaroni nel gruppo degli attaccanti

Oggi sul percorso del Giro d’Italia 2026 si svolge la tappa con alcuni ciclisti che hanno tentato l’attacco nel gruppo principale. La corsa è in corso e i corridori sono ancora in movimento, con alcuni che cercano di guadagnare posizioni rispetto alla classifica generale. Tra i partecipanti, due atleti sono stati protagonisti di un tentativo di fuga, mentre il resto del gruppo segue da vicino. La situazione potrebbe evolversi ancora nelle prossime ore, con gli ioni che si stanno delineando sulla strada.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui