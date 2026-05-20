LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ciccone e Scaroni nel gruppo degli attaccanti

Da oasport.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi sul percorso del Giro d’Italia 2026 si svolge la tappa con alcuni ciclisti che hanno tentato l’attacco nel gruppo principale. La corsa è in corso e i corridori sono ancora in movimento, con alcuni che cercano di guadagnare posizioni rispetto alla classifica generale. Tra i partecipanti, due atleti sono stati protagonisti di un tentativo di fuga, mentre il resto del gruppo segue da vicino. La situazione potrebbe evolversi ancora nelle prossime ore, con gli ioni che si stanno delineando sulla strada.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 12.57 Ecco la composizione della fuga di giornata: Axel Huens e Johan Jacobs (Groupama-FDJ United), Giulio Ciccone (Lidl Trek), Jonas Rutsch (Lotto Intermarché), Iván García Cortina (Movistar Team), Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team), Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step), Koen Bouwman (Team Jayco AlUla), Luca Mozzato (Tudor Pro Cycling Team), Davide Ballerini e Christian Scaroni (XDS Astana Team). 12.54 Si stacca qualche uomo dal gruppo di testa, ma il vantaggio degli attaccanti sale a ’34”. 12.51 Nessun uomo della UAE Team Emirates XRG e della RedBull – BORA- hansgrohe all’interno della fuga. 🔗 Leggi su Oasport.it

live giro d8217italia 2026 tappa di oggi in diretta ciccone e scaroni nel gruppo degli attaccanti
© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ciccone e Scaroni nel gruppo degli attaccanti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Giro d'Italia 2026 Stage 10 Preview: Pure Power

Video Giro d'Italia 2026 Stage 10 Preview: Pure Power

Sullo stesso argomento

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: prime schermaglie, attenzione a Ciccone e ScaroniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro d’Italia 2026.

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Scaroni, Garofoli e Milesi nel gruppo di testaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 13:58 Discesa dolce fino a Francavilla in Sinni, località sede del...

live giro d italiaLIVE Giro d'Italia, si parte! È iniziata l'11ª tappa: 195 km da Porcari a ChiavariSi riparte con Afonso Eulalio in maglia rosa. Il portoghese della Bahrain, ha 27 di vantaggio su Jonas Vingegaard. Il primo italiano è Giulio Pellizzari, 9° a 3’36. Prima parte più scorrevole, poi p ... gazzetta.it

live giro d italiaLIVE Giro d'Italia 2026 tappa 11 oggi Porcari-Chiavari in diretta, parte la fugaDiretta live Giro tappa 11 mercoledì 20 maggio 2026 dell'edizione numero 109, da Porcari a Chiavari: attenzione alle fughe. In Maglia Rosa sempre Eulalio ... sport.virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web