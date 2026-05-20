LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ciccone e Scaroni nel gruppo degli attaccanti
Oggi sul percorso del Giro d’Italia 2026 si svolge la tappa con alcuni ciclisti che hanno tentato l’attacco nel gruppo principale. La corsa è in corso e i corridori sono ancora in movimento, con alcuni che cercano di guadagnare posizioni rispetto alla classifica generale. Tra i partecipanti, due atleti sono stati protagonisti di un tentativo di fuga, mentre il resto del gruppo segue da vicino. La situazione potrebbe evolversi ancora nelle prossime ore, con gli ioni che si stanno delineando sulla strada.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 12.57 Ecco la composizione della fuga di giornata: Axel Huens e Johan Jacobs (Groupama-FDJ United), Giulio Ciccone (Lidl Trek), Jonas Rutsch (Lotto Intermarché), Iván García Cortina (Movistar Team), Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team), Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step), Koen Bouwman (Team Jayco AlUla), Luca Mozzato (Tudor Pro Cycling Team), Davide Ballerini e Christian Scaroni (XDS Astana Team). 12.54 Si stacca qualche uomo dal gruppo di testa, ma il vantaggio degli attaccanti sale a ’34”. 12.51 Nessun uomo della UAE Team Emirates XRG e della RedBull – BORA- hansgrohe all’interno della fuga. 🔗 Leggi su Oasport.it
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