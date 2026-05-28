Cobolli-Wu vince il secondo set 6-4 e si porta avanti 4-1 nel terzo, con un break nel game in corso. Wu tiene il servizio e evita il 0-6, mantenendo il punteggio a 40-30 dopo un gratuito di rovescio di Cobolli. La partita prosegue con Cobolli in vantaggio nel terzo set, mentre nel primo due tie-break hanno deciso i primi due set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 ACE! 15-0 ACE! 4-1 Tiene la battuta Wu e scongiura lo 0-6! 40-30 Gratuito di rovescio Cobolli. Anche il cinese probabilmente non vede l’ora di finire. 30-30 Servizio e dritto Wu. 15-30 Palla corta su cui Wu non parte. 15-15 Risposta vincente di rovescio. 15-0 A segno col dritto Wu. 4-0 Clamoroso kick vincente. 40-30 Rovescio lungoriga vincente Wu. 40-15 Servizio e smorzata a segno! 30-15 ACE! 15-15 Lungo l’inside in di dritto di Wu. 0-15 Errore di dritto di Cobolli. 3-0 Altro break, bravo Cobolli questa volta ad iniziare bene il parziale. 30-40 Sbaglia di dritto gratuitamente Wu. Questo è match point! Seconda 30-30 Raccoglie il gratuito di rovescio Wu. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Wu 6-4, 6-4, 4-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro brekka due volte nel 3° set

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LIVE Flavio Cobolli vs Wu Yibing | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento

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