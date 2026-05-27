LIVE Sonego-Paul 3-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro paga il pessimo inizio e perde il primo set

Da oasport.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-DE JONG DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SIERRA (3° MATCH DALLE 11.00) 3-6 Il primo set è di Paul.  Sonego entra troppo tardi nel match e paga il pessimo inizio, ma l’atteggiamento è quello giusto. Seconda da sfruttare assolutamente. 40-30 In rete il dritto colpito all’indietro di Sonego, primo set point per lo statunitense. 30-30 Prima ad uscire perfetta di Paul che scende a rete per chiudere la volée. 15-30 Ancora un errore di dritto in uscita dal servizio. Seconda da sfruttare. 15-15 Esce il passante lungolinea di Sonego. 0-15 Gratuito di Paul che manda in corridoio il dritto diagonale in uscita dal servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Lorenzo Sonego vs Tommy Paul | Roland Garros 2026 Gameplay Simulation | 2nd Round Fan Made

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