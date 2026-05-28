LIVE Darderi-Comesana 6-7 6-4 4-6 6-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro brekka ancora ed è al 5° set

Notizia in breve

Darderi ha vinto il quarto set 6-2 e ora si trova in vantaggio nel quinto, mentre il punteggio è 6-7, 6-4, 4-6, 6-2, 5-4. Durante lo scambio, Darderi ha ottenuto un break con un rovescio lungo di Comesana. Il servizio e il dritto di Darderi sono stati efficaci in questo game. Comesana ha subito un altro errore e si è fermato in bagno.