LIVE Darderi-Comesana 6-7 6-4 4-6 6-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro brekka ancora ed è al 5° set
Darderi ha vinto il quarto set 6-2 e ora si trova in vantaggio nel quinto, mentre il punteggio è 6-7, 6-4, 4-6, 6-2, 5-4. Durante lo scambio, Darderi ha ottenuto un break con un rovescio lungo di Comesana. Il servizio e il dritto di Darderi sono stati efficaci in questo game. Comesana ha subito un altro errore e si è fermato in bagno.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Lungo il rovescio di Comesana. 15-0 Servizio e dritto, parte bene Darderi! Adesso è Comesana a restare tanto in bagno. Darderi-Comesana 6-7, 6-4, 4-6, 6-2! E allora l’azzurro non solo forza il match al quinto set, ma ottiene anche il break che gli consente di servire per primo nel set decisivo! 30-40 Servizio e rovescio. 15-40 Gran passante di dritto dell’azzurro, non trova la volèe Comesana. Set point! 15-30 Servizio vincente. 0-30 Nuovo gratuito di Comesana che all’improvviso si è spento. 0-15 Non riesce il recupero di palla corta all’argentino. 5-2 A quindici Luciano! 40-15 Altra prima, altro punto! 30-15 Pizzica la riga il servizio di Darderi! 15-15 Rimedia con il servizio Darderi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Comesana vs Darderi ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam
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