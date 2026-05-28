Nel match tra Darderi e Comesana, il giocatore ha vinto in cinque set con i punteggi 6-7, 6-4, 4-6, 6-2 e 4-6. La partita si è conclusa con la vittoria di Comesana, che ha conquistato la qualificazione alle fasi successive del torneo. La sfida è stata lunga e impegnativa, con molti scambi e variazioni di ritmo. La partita si è svolta a Parigi, durante il torneo di Roland Garros 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della partita tra Luciano Dardaeri e Francisco Comesana, un saluto sportivo e buon proseguimento con la nostra informazione! 21:43 Fallisce l’attacco alla top 10 momentanea dell’azzurro, che comunque ha giocato una bellissima stagione su terra battuta che si ricorderà a lungo. 21:42 Ci ha provato Luciano, ma alla fine ha pagato verodsimilmente le tantissime partite giocate nelle ultime settimane: ne ha disputate la bellezza di 6 (forse insperatamente) in quel del Foro Italico, per poi giocarne altre 3 ad Amburgo, dove ha giocato praticamente senza riposo. Ha giocato 11 match in 20 giorni mal contati. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Darderi-Comesana 6-7, 6-4, 4-6, 6-2, 4-6, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il semifinalista di Roma saluta Parigi, decisive le fatiche di Amburgo?

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Comesana vs Darderi ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

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