LIVE Darderi-Comesana 6-7 6-4 4-6 6-2 3-5 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro deve contro brekkare se vuole continuare la corsa a Parigi

Notizia in breve

In corso al Roland Garros, il match tra un tennista italiano e il suo avversario si è concluso con il punteggio di 6-7, 6-4, 4-6, 6-2, 3-5, con quest’ultimo in vantaggio. Il giocatore italiano ha bisogno di un contro-break per rimanere in partita. L’avversario ha sfruttato un servizio kick efficace per aprire gli spazi e mantenere il vantaggio. Durante il set, un tentativo di risposta con il dritto difensivo di Comesana non è andato a buon fine.