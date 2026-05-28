LIVE Darderi-Comesana 6-7 6-4 4-6 6-2 3-5 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro deve contro brekkare se vuole continuare la corsa a Parigi
In corso al Roland Garros, il match tra un tennista italiano e il suo avversario si è concluso con il punteggio di 6-7, 6-4, 4-6, 6-2, 3-5, con quest’ultimo in vantaggio. Il giocatore italiano ha bisogno di un contro-break per rimanere in partita. L’avversario ha sfruttato un servizio kick efficace per aprire gli spazi e mantenere il vantaggio. Durante il set, un tentativo di risposta con il dritto difensivo di Comesana non è andato a buon fine.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Non rientra il dritto difensivo di Comesana. 5-3 Niente da fare, perfetto ancora Comesana a partire dalla prima in kick che apre gli spazi per incidere. 40-30 Rosicchia un quindici Darderi di rabbia con il dritto. 40-15 Prima di servizio e comoda chiusura Comesana. 30-15 Liberatorio l’urlo a seguito del dritto vincente di Darderi! 30-0 Smorzata a segno Comesana. La milionesima. 15-0 Prima slice e comincia il tergicristallo per l’azzurro che non ne esce. 3-4 Altro ace. 40-15 Ace! 30-15 Recupera e chiude con lo smash Comesana. Centotrentacinque punti pari! 30-0 Servizio e dritto Darderi. 15-0 Con il dritto Darderi, il match però si gioca nei turni di servizio di Comesana. 🔗 Leggi su Oasport.it
Comesana vs Darderi ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam
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