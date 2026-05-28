LIVE Darderi-Comesana 6-7 6-4 4-6 6-2 4-5 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’argentino serve per chiudere

Da oasport.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la partita di Roland Garros 2026 tra Darderi e Comesana, il punteggio è di 4-5 in favore di Comesana nel quinto set. Darderi serve per chiudere il match, con il punteggio di 40-30. Comesana ha commesso un errore con un rovescio lungo, dando a Darderi un’ultima occasione per vincere. La partita è in corso e i giocatori si stanno preparando per il prossimo scambio.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Prima vincente. A breve ultima chance per Darderi. 40-30 Lungo il rovescio di Comesana. 30-30 Chiude con il dritto Comesana ed è a due quindici dal 3° turno. 30-15 Smorzata e lob sulla riga Darderi! 15-15 Si allunga ed esce il dritto di Luciano. 15-0 Non rientra il dritto difensivo di Comesana. 5-3 Niente da fare, perfetto ancora Comesana a partire dalla prima in kick che apre gli spazi per incidere. 40-30 Rosicchia un quindici Darderi di rabbia con il dritto. 40-15 Prima di servizio e comoda chiusura Comesana. 30-15 Liberatorio l’urlo a seguito del dritto vincente di Darderi! 30-0 Smorzata a segno Comesana. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Comesana vs Darderi ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

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