LIVE Darderi-Comesana 6-7 6-4 4-6 6-2 4-5 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’argentino serve per chiudere

Notizia in breve

Durante la partita di Roland Garros 2026 tra Darderi e Comesana, il punteggio è di 4-5 in favore di Comesana nel quinto set. Darderi serve per chiudere il match, con il punteggio di 40-30. Comesana ha commesso un errore con un rovescio lungo, dando a Darderi un’ultima occasione per vincere. La partita è in corso e i giocatori si stanno preparando per il prossimo scambio.