LIVE Darderi-Comesana 6-7 6-4 4-6 6-2 4-5 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’argentino serve per chiudere
Durante la partita di Roland Garros 2026 tra Darderi e Comesana, il punteggio è di 4-5 in favore di Comesana nel quinto set. Darderi serve per chiudere il match, con il punteggio di 40-30. Comesana ha commesso un errore con un rovescio lungo, dando a Darderi un’ultima occasione per vincere. La partita è in corso e i giocatori si stanno preparando per il prossimo scambio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Prima vincente. A breve ultima chance per Darderi. 40-30 Lungo il rovescio di Comesana. 30-30 Chiude con il dritto Comesana ed è a due quindici dal 3° turno. 30-15 Smorzata e lob sulla riga Darderi! 15-15 Si allunga ed esce il dritto di Luciano. 15-0 Non rientra il dritto difensivo di Comesana. 5-3 Niente da fare, perfetto ancora Comesana a partire dalla prima in kick che apre gli spazi per incidere. 40-30 Rosicchia un quindici Darderi di rabbia con il dritto. 40-15 Prima di servizio e comoda chiusura Comesana. 30-15 Liberatorio l’urlo a seguito del dritto vincente di Darderi! 30-0 Smorzata a segno Comesana. 🔗 Leggi su Oasport.it
Comesana vs Darderi ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam
Notizie e thread social correlati
LIVE Darderi-Comesana 5-6, Roland Garros 2026 in DIRETTA: contro break dell’argentinoDurante il match al Roland Garros 2026, l'argentino Darderi ha ottenuto un contro-break portandosi sul 5-6.
Leggi anche: LIVE Darderi-Comesana 6-7, 6-4, 4-6, 6-2, 2-3, Roland Garros 2026 in DIRETTA: c’è il break dell’argentino nel 5° set
Temi più discussi: Darderi-Comesana oggi, Roland Garros 2026. Orario e dove vederla in tv; Dove vedere in tv Darderi-Comesana, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming; Diretta Comesana - Darderi (Roland Garros); Darderi al 2° turno del Roland Garros 2026: Ofner battuto in tre set.
Riflettori puntati sugli italiani a #RolandGarros: tanti match in programma e spettacolo assicurato! Il miglior tennis del mondo è live e on demand sui 6 canali #Eurosport + uno in 4k disponibili su #TIMVISION Play tim.social/offerte_timvis… #UnaConnes x.com
Roland Garros, oggi Darderi-Comesana al secondo turno - DirettaDove vedere Darderi-Comesana? Il match Darderi-Comesana, come tutte le partite del Roland Garros, sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibi ... adnkronos.com
Dove vedere in tv Darderi-Comesana, Roland Garros 2026: orario, programma, streamingLuciano Darderi affronterà l'argentino Francisco Comesana al secondo turno del Roland Garros: dopo aver regolato l'austriaco Sebastian Ofner in tre set in ... oasport.it
Segui tutto LIVE su SuperTennis 10:30 Sorteggio da Piazza del Popolo 12:00 Le nazionali azzurre al Quirinale #IBI26 facebook