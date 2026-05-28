LIVE Darderi-Comesana 5-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | contro break dell’argentino
Durante il match al Roland Garros 2026, l'argentino Darderi ha ottenuto un contro-break portandosi sul 5-6. In questa fase, Comesana ha tentato di uscire dalla situazione con una prima palla e una smorzata, portandosi sul 40-30. La partita è in corso, con i giocatori impegnati in questo scambio cruciale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 Esce alla grande Comesana. 40-30 Con la prima e la smorzata Comesana. 30-30 Doppio fallo. 30-15 Arriva sulla smorzata ma non fa nulla con il recupero Darderi. 15-15 Gratuito di dritto Comesana. 15-0 Prima vincente Comesana. 5-5 Passante nei piedi e gioco Darderi, che paura! A-40 Bello l’inside in dell’azzurro. Non tira in campo la difesa Comesana. 40-40 Con il dritto partendo dalla risposta Comesana. A-40 Muove in cross alla grande con il dritto il gioco Luciano. 40-40 Rovescio lungo Darderi. 40-30 Brutto errore di Darderi di rovescio. 40-15 Servizio, dritto non incisivo, ma gratuito di dritto di Comesana. 🔗 Leggi su Oasport.it
Comesana vs Darderi ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam
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