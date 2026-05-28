LIVE Darderi-Comesana 5-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | contro break dell’argentino

Notizia in breve

Durante il match al Roland Garros 2026, l'argentino Darderi ha ottenuto un contro-break portandosi sul 5-6. In questa fase, Comesana ha tentato di uscire dalla situazione con una prima palla e una smorzata, portandosi sul 40-30. La partita è in corso, con i giocatori impegnati in questo scambio cruciale.