LIVE Darderi-Comesana 6-7 6-4 4-6 1-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | serve prima l’azzurro nel 4° set

Notizia in breve

Durante il match di Roland Garros 2026 tra Darderi e Comesana, il punteggio è di 6-7, 6-4, 4-6, 1-1. Il quarto set è in corso, con Comesana che ha messo a segno un comodo smash e si trova 40-0. Darderi ha commesso un errore in rete con un dritto difensivo. La partita prosegue e la diretta è aggiornata in tempo reale.