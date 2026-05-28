LIVE Darderi-Comesana 6-7 6-4 4-6 1-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | serve prima l’azzurro nel 4° set
Durante il match di Roland Garros 2026 tra Darderi e Comesana, il punteggio è di 6-7, 6-4, 4-6, 1-1. Il quarto set è in corso, con Comesana che ha messo a segno un comodo smash e si trova 40-0. Darderi ha commesso un errore in rete con un dritto difensivo. La partita prosegue e la diretta è aggiornata in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Con il comodo smash Comesana. A-40 In rete il dritto difensivo. 40-40 Clamoroso dritto vincente inside in di Darderi! A-40 Nuovo servizio vincente. 40-40 Ancora una smorzata ma perde anche questa volta il quindici Comesana. A-40 Si ferma in rete il dritto e impazzisce Darderi. 40-40 Tira addosso al rivale Darderi sul comodo appoggio dopo la stop volley non riuscita di Comesana. 40-30 Ancora alla grande con il dritto l’argentino ma tutto parte dalla prima. 30-30 Kick, dritto di là Comesana. 15-30 Segue la prima a rete Comesana ed è facile la volèe. 0-30 Fuori il dritto dopo il servizio. Subito chance! 0-15 Risposta incisiva, sbaglia di dritto Comesana. 🔗 Leggi su Oasport.it
Comesana vs Darderi ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam
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