LIVE Darderi-Comesana 6-7 4-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | azzurro in attesa della chance nel 2° set

Da oasport.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel secondo set del match tra Darderi e Comesana, il punteggio è di 6-7, 4-3. L’argentino ha risposto con il servizio, portando il punteggio a 15-15. Comesana ha commesso un errore con un rovescio lungo, portando il punteggio a 0-15. La partita si sta svolgendo nel torneo di Roland Garros 2026, con il giocatore azzurro in attesa di un’opportunità per ottenere il set.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Rimedia con il servizio l’argentino. 0-15 Lungo il rovescio di Comesana. 4-3 A trenta Luciano! 40-30 Con il dritto sulla riga Comesana. 40-15 Chiude in bel punto di volo Darderi. 30-15 Gira lo scambio e colpisce di dritto il rivale. 30-0 Non risponde di rovescio Comesana. 15-0 Apre bene il delicatissimo 7° gioco Darderi. 3-3 A zero ancora Comesana. 40-15 Non chiude l’argentino e l’azzurro lo beffa. 40-0 Dritto vincente facile di Comesana. 30-0 Ace. 15-0 Ace (4°) Comesana. 3-2 A quindici Luciano! 40-15 Kick e dritto di là Darderi. 30-15 Rimedia con la prima slice vincente. 15-15 Lunga la seconda, doppio fallo. 🔗 Leggi su Oasport.it

live darderi comesana 6 7 4 3 roland garros 2026 in diretta azzurro in attesa della chance nel 2176 set
© Oasport.it - LIVE Darderi-Comesana 6-7, 4-3, Roland Garros 2026 in DIRETTA: azzurro in attesa della chance nel 2° set
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Comesana vs Darderi ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

Video Comesana vs Darderi ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

Notizie e thread social correlati

LIVE Darderi-Comesana 6-7, 3-2, Roland Garros 2026 in DIRETTA: serve prima l’azzurro nel 2° setNel secondo set, il punteggio è 3-2 in favore dell’azzurro, con Darderi che serve.

LIVE Darderi-Comesana 6-7, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro perde un primo set che aveva due volte in manoDurante il primo set del match di singolare, l’italiano ha perso il tie break 7-5, dopo aver avuto un vantaggio di 3-1.

Temi più discussi: Darderi-Comesana oggi, Roland Garros 2026. Orario e dove vederla in tv; Dove vedere in tv Darderi-Comesana, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming; Diretta Comesana - Darderi (Roland Garros); Darderi al 2° turno del Roland Garros 2026: Ofner battuto in tre set.

darderi comesana live darderi comesana 6Roland Garros, oggi Darderi-Comesana al secondo turno – Diretta(Adnkronos) – Luciano Darderi in campo al Roland Garros 2026 per il secondo turno. Oggi, giovedì 28 maggio l’azzurro, ... cremonaoggi.it

LIVE Darderi-Comesana 4-5, Roland Garros 2026 in DIRETTA: contro break dell’argentinoA-40 Muove in cross alla grande con il dritto il gioco Luciano. Nella quarta giornata di tennis a Parigi nel secondo Slam stagionale Luciano DARDERI e Francisco COMESANA si sfidano per un posto nei ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web