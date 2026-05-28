Nel secondo set del match tra Darderi e Comesana, il punteggio è di 6-7, 4-3. L’argentino ha risposto con il servizio, portando il punteggio a 15-15. Comesana ha commesso un errore con un rovescio lungo, portando il punteggio a 0-15. La partita si sta svolgendo nel torneo di Roland Garros 2026, con il giocatore azzurro in attesa di un’opportunità per ottenere il set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Rimedia con il servizio l’argentino. 0-15 Lungo il rovescio di Comesana. 4-3 A trenta Luciano! 40-30 Con il dritto sulla riga Comesana. 40-15 Chiude in bel punto di volo Darderi. 30-15 Gira lo scambio e colpisce di dritto il rivale. 30-0 Non risponde di rovescio Comesana. 15-0 Apre bene il delicatissimo 7° gioco Darderi. 3-3 A zero ancora Comesana. 40-15 Non chiude l’argentino e l’azzurro lo beffa. 40-0 Dritto vincente facile di Comesana. 30-0 Ace. 15-0 Ace (4°) Comesana. 3-2 A quindici Luciano! 40-15 Kick e dritto di là Darderi. 30-15 Rimedia con la prima slice vincente. 15-15 Lunga la seconda, doppio fallo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Darderi-Comesana 6-7, 4-3, Roland Garros 2026 in DIRETTA: azzurro in attesa della chance nel 2° set

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Comesana vs Darderi ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

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