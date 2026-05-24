LIVE Cinà-Opelka 3-6 3-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | serve prima l’azzurro nel cruciale 2° set

Notizia in breve

Durante la partita a Roland Garros, Opelka ha vinto il primo set 6-3, mentre nel secondo set il giocatore italiano ha recuperato e si trova ora in vantaggio 3-2. Nel corso del match, c’è stato un punto con un ace. La partita tra Sonego e Herbert è programmata per le 11.00, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online.