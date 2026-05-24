LIVE Cinà-Opelka 3-6 3-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | serve prima l’azzurro nel cruciale 2° set

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la partita a Roland Garros, Opelka ha vinto il primo set 6-3, mentre nel secondo set il giocatore italiano ha recuperato e si trova ora in vantaggio 3-2. Nel corso del match, c’è stato un punto con un ace. La partita tra Sonego e Herbert è programmata per le 11.00, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-HERBERT (4° MATCH DALLE 11.00) 40-40 Ace (6°). 30-40 ERRORE DI DRITTO, secondo gratuito di fila! Palla break! Seeeconda! 30-30 Brutto gratuito di dritto dopo il servizio Opelka, attenzione! 30-15 Doppio fallo (3°). 30-0 Prova a montare letteralmente sopra con la risposta di rovescio al kick Cinà, esce. 15-0 Nuovo servizio vincente di Opelka. 3-2 Tiene ancora bene il servizio Pallino! 40-15 Rosicchia un punticino Opelka. 40-0 Ace (2°)! 30-0 Non risponde sulla seconda Opelka. 15-0 Slice vincente di Cinà. Non si scambia praticamente mai. 2-2 A quindici, sempre, Opelka. 40-15 Risposta nei piedi e punto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Cinà vs Opelka ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

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