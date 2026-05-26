LIVE Darderi-Ofner 7-6 2-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | contro-break immediato dell’austriaco!

Notizia in breve

Durante il match di Roland Garros 2026 tra Darderi e Ofner, l'austriaco ha subito un contro-break immediato nel secondo set, con il punteggio di 7-6, 2-2. Nel corso dello scambio, Darderi ha realizzato un ace e un colpo di controbalzo con il dritto in uscita dal servizio, portando il punteggio a 40-40. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono in tempo reale.