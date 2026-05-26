LIVE Darderi-Ofner 7-6 2-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | contro-break immediato dell’austriaco!

Da oasport.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il match di Roland Garros 2026 tra Darderi e Ofner, l'austriaco ha subito un contro-break immediato nel secondo set, con il punteggio di 7-6, 2-2. Nel corso dello scambio, Darderi ha realizzato un ace e un colpo di controbalzo con il dritto in uscita dal servizio, portando il punteggio a 40-40. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ad-40 ANCORA UN ACE AL CENTRO! 40-40 A rete il colpo di controbalzo con il dritto in uscita dal servizio di Darderi. 40-30 Altra prima esterne vincente! 30-30 Ace al centro di Darderi! L’azzurro rimette in piedi il game grazie al servizio. 15-30 Prima ad uscire vincente per l’azzurro! 0-30 Largo il dritto di Darderi in uscita dal servizio. 0-15 Doppio fallo dell’azzurro in apertura di game. 2-2 Game Ofner. L’austriaco si aiuta con un altro servizio vincente. 40-15 Sbaglia la risposta Darderi con il rovescio. 30-15 Dritto in controbalzo lungolinea vincente per Ofner. 15-15 Erroraccio di Ofner che manda largo recupero sulla palla corta dell’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Darderi-Ofner 7-6, 2-2, Roland Garros 2026 in DIRETTA: contro-break immediato dell’austriaco!
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Ofner vs Darderi ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

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