LIVE Cobolli-Wu Roland Garros 2026 in DIRETTA | primo azzurro a scendere in campo oggi
Un giocatore italiano è sceso in campo nel secondo turno del Roland Garros 2026, affrontando un avversario cinese. La partita si sta svolgendo sul campo centrale e determina chi accederà agli ottavi dello Slam parigino. La sfida è ancora in corso e i due tennisti si stanno sfidando per il passaggio del turno. Non sono stati comunicati dettagli sul punteggio o sull’andamento del match.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di 2° turno del Roland Garros 2026 che vede di fronte Flavio COBOLLI a Wu Yibing, si gioca per un posto ai sedicesimi di finale dello Slam Parigiino. Match sicuramente alla portata del romano che vuole giungere al 3° turno dove nella passate edizione si arrese ad Alexander Zverev in tre parziali. Il cinese è al rientro nei primi 100 giocatori del mondo a seguito di un infortunio, al momento milita intorno all’ottantesima posizione mondiale ma è veramente pericoloso, e quando è in giornata è pericolosissimo. Ne sa qualcosa il più quotato Marcos Giron, arresosi in tre rapidi set all’ex top 50 cinese. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Flavio Cobolli vs Andrea Pellegrino | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento
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JANNIK APRE IL CHATRIER Giornata azzurra a Roland Garros Jannik Sinner scende in campo sul Philippe-Chatrier alle 12:00 per il suo secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo. Prima di lui Flavio Cobolli affronta Yibing Wu, nel pomeriggio Lucian facebook
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