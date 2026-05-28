LIVE Cobolli-Wu Roland Garros 2026 in DIRETTA | primo azzurro a scendere in campo oggi

Notizia in breve

Un giocatore italiano è sceso in campo nel secondo turno del Roland Garros 2026, affrontando un avversario cinese. La partita si sta svolgendo sul campo centrale e determina chi accederà agli ottavi dello Slam parigino. La sfida è ancora in corso e i due tennisti si stanno sfidando per il passaggio del turno. Non sono stati comunicati dettagli sul punteggio o sull’andamento del match.