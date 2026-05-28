LIVE Cobolli-Wu Roland Garros 2026 in DIRETTA | primo azzurro a scendere in campo oggi

Da oasport.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giocatore italiano è sceso in campo nel secondo turno del Roland Garros 2026, affrontando un avversario cinese. La partita si sta svolgendo sul campo centrale e determina chi accederà agli ottavi dello Slam parigino. La sfida è ancora in corso e i due tennisti si stanno sfidando per il passaggio del turno. Non sono stati comunicati dettagli sul punteggio o sull’andamento del match.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di 2° turno del Roland Garros 2026 che vede di fronte Flavio COBOLLI a Wu Yibing, si gioca per un posto ai sedicesimi di finale dello Slam Parigiino. Match sicuramente alla portata del romano che vuole giungere al 3° turno dove nella passate edizione si arrese ad Alexander Zverev in tre parziali. Il cinese è al rientro nei primi 100 giocatori del mondo a seguito di un infortunio, al momento milita intorno all’ottantesima posizione mondiale ma è veramente pericoloso, e quando è in giornata è pericolosissimo. Ne sa qualcosa il più quotato Marcos Giron, arresosi in tre rapidi set all’ex top 50 cinese. 🔗 Leggi su Oasport.it

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