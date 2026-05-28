Cobolli-Wu oggi Roland Garros 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si gioca a Roland Garros 2026, con l’atleta che ha mostrato segnali positivi nel primo turno. L’incontro è previsto in orario pomeridiano e sarà trasmesso in diretta tv e streaming. La partita si inserisce nel programma principale del torneo, che prosegue con match di alto livello. La presenza di un tabellone favorevole potrebbe favorire un percorso competitivo più agevole.

Confermare gli ottimi segnali offerti nella prova di esordio per continuare l’avanzata e sfruttare un tabellone che potrebbe creare le premesse per un cammino lusinghiero. Nel secondo turno del Roland Garros Flavio Cobolli, decima testa di serie, affronta il cinese Yibing Wu. Il match sarà il primo sul Campo numero 7 e aprirà il programma che inizierà alle 11:00. Nella prova di esordio con il connazionale Andrea Pellegrino, il giocatore romano ha offerto prova di notevole maturità piazzando i colpi decisivi nei momenti chiave di due primi parziali vissuti sui binari di un equilibrio quasi assoluto. Cobolli ha esibito notevole solidità nel fondamentale del servizio ed è poi uscito fuori in maniera prepotente nel parziale conclusivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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