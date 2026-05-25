LIVE Cobolli-Pellegrino Roland Garros 2026 in DIRETTA | in campo Quevedo e Jeanjean a seguire il derby azzurro
Sul campo di Roland Garros, Quevedo e Jeanjean sono attualmente in gioco. A seguire, si svolgerà il derby tra due tennisti italiani. La partita tra Paolini e Yastremska è in corso, con aggiornamenti disponibili dalle 11. La diretta segue gli eventi in tempo reale, senza commenti o analisi. Le sfide sono in corso come programmato, e i risultati vengono aggiornati man mano che gli incontri proseguono.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-YASTREMSKA DEL ROLAND GARROS DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FUCSOVICS DEL ROLAND GARROS DALLE 11.00 14.45 La belga Elisa Mertens sconfigge con il punteggio di 7-5, 6-0 la tedesca Tatjana Maria. Tra pochi minuti sul Campo 14 sarà il turno della spagnola Kaitilin Quevedo opposta alla transalpina Leolia Jeanjean. Dopo questo match toccherà ai due azzurri. 13.05 L’australiano Alex De Minaur chiude il primo match di giornata sul Campo 14, regolando in tre set il qualificato britannico Toby Samuel, con lo score di 6-4, 6-4, 6-2. Ora toccherà alla tedesca Tatjana Maria e alla belga Elise Mertens, poi la spagnola Kaitlin Quevedo contro la francese Leolia Jeanjean. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE COBOLLI - PELLEGRINO PRIMO TURNO ROLAND GARROS
Notizie e thread social correlati
LIVE Cobolli-Pellegrino, Roland Garros 2026 in DIRETTA: derby azzurro che può riservare scintilleIl primo turno del singolare maschile a Roland Garros vede in campo due tennisti italiani, Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino.
LIVE Cobolli-Pellegrino, Roland Garros 2026 in DIRETTA: ancora due match prima del derby azzurroAl Roland Garros 2026, sono in corso due partite prima del derby tra due tennisti italiani.
Temi più discussi: Dove vedere in tv Cobolli-Pellegrino, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming; Live Flavio Cobolli - Andrea Pellegrino - Roland Garros Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 25/05/2026; Cinà e Pellegrino qualificati al Roland Garros 2026: accedono al tabellone; LIVE Cobolli-Pellegrino, Roland Garros 2026 in DIRETTA: derby azzurro che può riservare scintille.
Roland Garros: subito derby azzurro, Pellegrino pesca l’amico Cobolli Il sorteggio del tabellone principale del Roland Garros non è stato benevolo con Andrea Pellegrino. Il 29enne tennista biscegliese dovrà affrontare al primo turno una sfida dal sapore sp facebook
LIVE Cobolli-Pellegrino, Roland Garros 2026 in DIRETTA: ancora due match prima del derby azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-YASTREMSKA DEL ROLAND GARROS DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FUCSOVICS DEL ... oasport.it
Dove vedere in tv Cobolli-Pellegrino, Roland Garros 2026: orario, programma, streamingAl termine delle sfide del tabellone cadetto si è materializzato un derby azzurro al Roland Garros 2026 di tennis: il numero 10 del seeding, Flavio ... oasport.it