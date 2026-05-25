LIVE Cobolli-Pellegrino Roland Garros 2026 in DIRETTA | in campo Quevedo e Jeanjean a seguire il derby azzurro

Notizia in breve

Sul campo di Roland Garros, Quevedo e Jeanjean sono attualmente in gioco. A seguire, si svolgerà il derby tra due tennisti italiani. La partita tra Paolini e Yastremska è in corso, con aggiornamenti disponibili dalle 11. La diretta segue gli eventi in tempo reale, senza commenti o analisi. Le sfide sono in corso come programmato, e i risultati vengono aggiornati man mano che gli incontri proseguono.