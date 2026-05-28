Se vince al terzo turno, il prossimo avversario sarà tra Learner Tien e Facundo Diaz Acosta. La partita si svolge a Roland Garros 2026, e l’azzurro deve affrontare un avversario cinese considerato pericoloso. La possibilità di arrivare agli ottavi è concreta, ma il percorso resta impegnativo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.50 In caso di vittoria al 3° turno ci sarebbe il vincente tra Learner Tien e Facundo Diaz Acosta: non esattamente Sinner e Alcaraz sulla terra battuta!!! Si può giungere in ottavi. 10:45 Cinese che ha sconfitto in modo perentorio Marco Giron all’esordio. Cobolli invece ha avuto la meglio dopo 3 tirati parziali del pugliese Andrea Pellegrino. 10:41 Ci siamo, ancora 20? a vi racconteremo Cobolli-WU, insidiosissimo match di 2° turno del Roland Garros 2026! Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di 2° turno del Roland Garros 2026 che vede di fronte Flavio COBOLLI a Wu Yibing, si gioca per un posto ai sedicesimi di finale dello Slam Parigiino. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Wu, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro deve gestire il pericoloso cinese

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LIVE Flavio Cobolli vs Andrea Pellegrino | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento

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