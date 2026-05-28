Cobolli-Wu Roland Garros 2026 in DIRETTA | cinese da non prendere sottogamba

Notizia in breve

Un tennista cinese ha battuto l'avversario italiano al secondo turno del Roland Garros 2026, ottenendo così l'accesso agli ottavi di finale dello Slam. La partita si è conclusa con una vittoria in tre set. L'incontro si è svolto sulla terra rossa parigina e ha visto il cinese prevalere sull'italiano con punteggi che non sono stati ancora comunicati. La sfida ha confermato la presenza di un giocatore cinese tra i qualificati per i prossimi turni.