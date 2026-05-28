Cobolli-Wu Roland Garros 2026 in DIRETTA | cinese da non prendere sottogamba
Un tennista cinese ha battuto l'avversario italiano al secondo turno del Roland Garros 2026, ottenendo così l'accesso agli ottavi di finale dello Slam. La partita si è conclusa con una vittoria in tre set. L'incontro si è svolto sulla terra rossa parigina e ha visto il cinese prevalere sull'italiano con punteggi che non sono stati ancora comunicati. La sfida ha confermato la presenza di un giocatore cinese tra i qualificati per i prossimi turni.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di 2° turno del Roland Garros 2026 che vede di fronte Flavio COBOLLI a Wu Yibing, si gioca per un posto ai sedicesimi di finale dello Slam Parigiino. Match sicuramente alla portata del romano che vuole giungere al 3° turno dove nella passate edizione si arrese ad Alexander Zverev in tre parziali. Il cinese è al rientro nei primi 100 giocatori del mondo a seguito di un infortunio, al momento milita intorno all’ottantesima posizione mondiale ma è veramente pericoloso, e quando è in giornata è pericolosissimo. Ne sa qualcosa il più quotato Marcos Giron, arresosi in tre rapidi set all’ex top 50 cinese. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Flavio Cobolli vs Andrea Pellegrino | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento
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