LIVE Cobolli-Wu 6-4 6-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro chiude non senza soffrire il 2° set

Notizia in breve

Un tennista italiano ha vinto il secondo set contro un avversario cinese in tre set, chiudendo 6-4, 6-4. La partita si è conclusa con un secondo set molto combattuto, che ha richiesto un impegno notevole. La vittoria permette all’atleta di avanzare nel torneo di Parigi. La sfida è durata circa due ore e mezza, con numerosi scambi intensi. La conclusione è arrivata con un punto decisivo in favore dell’italiano, che ha concluso il match con un ace.