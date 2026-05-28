LIVE Cobolli-Wu 6-4 6-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro chiude non senza soffrire il 2° set

Da oasport.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un tennista italiano ha vinto il secondo set contro un avversario cinese in tre set, chiudendo 6-4, 6-4. La partita si è conclusa con un secondo set molto combattuto, che ha richiesto un impegno notevole. La vittoria permette all’atleta di avanzare nel torneo di Parigi. La sfida è durata circa due ore e mezza, con numerosi scambi intensi. La conclusione è arrivata con un punto decisivo in favore dell’italiano, che ha concluso il match con un ace.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COBOLLI-WU YIBING 6-4, 6-4! E allora, si chiude un complicatissimo secondo set. Ora il match è chiaramente molto in discesa. 40-15 Lo sorprende al centroooo! Quarto ace. Due palle set. 30-15 Puntualmente lo fa. Smorzata in rete dopo il servizio. Regalo! Deve migliorare tanto il romano mentalmente. Seconda 30-0 PERFETTO! Kick e dritto di là, questo schema dà enorme sicurezza. Ora non abbassiamo l’attenzione di nuovo per favore! 15-0 Prima vincente importantissima. Ora serve il canonico kick. 5-4 Tiene la battuta Wu, anche qui il romano può recriminare. Sul set point ha mancato un dritto in palleggio. A-40 Prima slice a segno. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE Flavio Cobolli vs Wu Yibing | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento

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